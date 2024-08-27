台東啟動伯公遍路普查計畫　深化客庄文化認同

▲台東縣啟動伯公遍路普查計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

客家人和伯公(土地公)有著特殊緊密的情感，早期客家人拓墾所到之處，為了尋求心靈寄託及庇佑開墾平安，都會樹立一座伯公，有的立一顆石頭、有的直接以樹為神，以祈求風調雨順、五穀豐收。台東縣政府8月份前往縱谷池上鄉、關山鎮、鹿野鄉等三鄉鎮舉行伯公遍路普查說明會，邀請村里、社區相關人士參與討論，讓在地耆老、村里長、社區發展協會、客語薪傳師對社區現有的伯公祠有更深刻地認識，也開啟大家對於客庄伯公文化的認同。

台東縣政府表示，花東縱谷間的伯公祠(廟)規模都不太大，往往像是村里共同信仰的公廟性質，由於先民移居拓墾之地、灌溉水圳或者容易氾濫的河川彎道處、老樹旁、田中央或田埂邊，常有伯公祠的設立，透過早期立石祭拜，到後來大家經濟上逐漸好轉，為伯公興建祠廟等建築，藉以祭拜祈求平安，這樣的習慣與風俗逐漸流傳至今，也成為傳統客庄中顯著的標誌。

民政處指出，期盼藉由伯公遍路的普查計畫，可以透過當地土地公祠的興築資料，研究該地開拓與發展歷史，並重新喚回傳統客庄對於人與物的記憶，同時也再次連接了政府公部門與地方居民、社群間的文化互動、集體記憶與高度情感下的認同感。以「伯公文化」及「伯公建築」為特色，串起行人步道或自行車路線，甚至是文化路徑，從花東縱谷往中央山脈、海岸山脈間漫遊的客庄聚落，連結東部靜謐、獨特的客家地域及地景。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府非常重視客家文化，也歡迎遊客及在地居民以文化漫遊方式走入臺東客庄社區，實際體驗在地伯公信仰文化，感受其獨特的文化魅力。