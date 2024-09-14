花蓮男不敵高溫癲癇發作不治　醫：慢性病人須注意

▲▼面對秋老虎來襲，醫師提醒民眾仍須注意防曬及預防熱中暑。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雖然時序已進入秋季，但天氣型態仍相當晴朗酷熱，各地氣溫偏高，面對秋老虎來襲，醫師提醒民眾仍須注意防曬及預防熱中暑。尤其是患有慢性病或是過度肥胖等高危險群，在外工作一定要隨時補充水分、提高警覺，避免意外發生。



花蓮一名39歲的男子日前在戶外烈日下長時間工作，因耐不住高溫，突然癲癇發作被緊急送醫。由於患者送醫時體溫已飆升超過40度，情況十分危急。醫療團隊雖立即降溫處理但生命徵象的不穩定仍導致心律不整而展開急救，甚至一度裝設葉克膜搶救生命，但患者因多重器官受損及腸胃道大量出血，最終仍不幸離世。

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▲醫師強調，突然進行劇烈活動會增加熱中暑導致器官衰竭等風險。



門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪表示，花蓮地區白天溫差大，尤其在烈日曝曬下，氣溫升高速度快。若在戶外進行體力勞動，卻未即時補充水分，人體水分很容易快速流失，等到感覺不適時，往往已經接近危險邊緣。因此，他呼籲，從事戶外工作時務必定期補充水分，並保持警覺，隨時注意身體狀況；若出現不適應立刻休息，並且最好與人同行，以便在突發情況時及時求助。

▲醫師提醒，尤其是患有慢性病或是過度肥胖等高危險群，在外工作一定要隨時補充水分。



醫師進一步說，該名男子年紀雖輕，但因過度肥胖，屬於高危險群。他可能已患有或未發現的慢性疾病，這加重了在高溫下進行勞動時的健康風險。對於體重過重或平時缺乏運動的人來說，突然進行劇烈活動會增加熱中暑導致器官衰竭等風險。因此，醫師提醒這類族群在進行戶外勞動時務必特別小心。



隨著氣溫持續炎熱，楊凱迪醫師也提醒，無論年齡大小，民眾都應在戶外高溫環境下格外注意，尤其是身體狀況特殊或患有慢性疾病如心臟病、高血壓、糖尿病等高危險的族群，因為這些疾病會降低身體對溫度變化的調節能力。此外，體重過重或肥胖者由於代謝負擔較重，體溫調節功能較差，也應避免長時間暴露在高溫環境中。平時較少進行體力活動的人，忽然從事劇烈活動時，身體也容易不適應。這些族群在戶外活動時應避免長時間或劇烈的勞動，並確保隨身攜帶充足的水分，必要時找陰涼處休息，避免發生中暑或其他危險狀況。

