觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光　百米長血跡駭人

記者陳以昇、戴上容、黃資真／新北報導

新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」今(20日)上午9時40分傳出持刀砍人事件，48歲梁姓男子持刀傷害7人後騎車逃逸，1小時後落網。初步了解，梁男疑似不滿平安餐分配不均，失控持西瓜刀砍人。

▲五股區觀音山凌雲路上一間「達摩洞」道場，今早發生男子持刀傷人意外。（圖／記者戴上容攝，下同）



蘆洲分局說明，梁男因無處可去，借住在「達摩洞」道場，今早9時40分領取平安餐（素菜、素麵）時，不滿食物分配不平均，憤而持西瓜刀砍傷在場的主持與6名道友，接著騎車逃逸，從現場照片中能看見馬路上血跡斑斑，綿延至少100公尺，畫面十分驚悚。

▲▼事發現場的馬路上血跡斑斑。



警方獲報後展開追查，並掌握梁男行蹤，於案發1小時後在五股成泰路、蓬萊路口一處社區車道前發現梁男身影，當時他身穿白色上衣、短褲，騎著機車準備逃逸，當場遭警方攔下圍捕壓制。梁男對於傷人犯行坦承不諱，後續依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

初步了解，遭砍傷的7人(2男5女)分別送往林口長庚、淡水馬偕、北市榮總救治，其中有1名年約50歲的男性傷者傷勢較為嚴重，頭部有刀傷、意識模糊，送往林口長庚；其餘則為1名男性與5名女性，手腳頭部均有多處刀傷，意識清楚。

有一同住在道場的民眾表示，長住在這裡的大概有10人，梁男就是其中之一，以前曾鬧事被住持收留，已在這裡住了約3個月。