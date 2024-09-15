川普仍更可能勝選！　英前駐美大使點出「賀錦麗2大失誤」

▲賀錦麗與川普的競選吸引全球關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國前駐美大使達洛克（Kim Darroch）15日警告，儘管賀錦麗在10日辯論會上明顯勝出，但除非她解決2大弱點，否則川普依然「更有可能獲勝」。

達洛克投書《衛報》周日版《觀察家報》（The Observer）表示，民主黨目前的競選方式，很可能犯下2個極其重大的錯誤。

首先，達洛克呼籲賀錦麗「特別關注」拜登2020年贏下的搖擺州，包括賓州、密西根州、威斯康辛州，因為除非她能夠提供「措辭清晰、具體且有針對性的政策，把就業機會及希望，帶回這些頹喪的社區」，否則當地選民可能重新轉向川普。

▼賀錦麗接棒拜登參選，在8月的民主黨全代會上，正式接受提名。（圖／路透）



其次，達洛克認為賀錦麗似乎在躲避媒體，恐怕重蹈覆轍、踏上希拉蕊的後塵，「2016年，川普無所不在。他會接受任何邀約，甚至會不請自來，打電話給晨間新聞節目，提供他對於當天議題的看法。相較之下，希拉蕊把媒體拒之門外，結果輸了。」

達洛克認為，儘管與2016年相比，川普的競爭力已經下降，因為他「精力消退、更容易變得困惑、滿腹牢騷，而且依然沒有政策可言，但仍能與那些『被拋下的人』產生連結，甚至達到很少有人能夠匹敵的程度」，在一個1/3勞工都是月光族的國家，「這項才華確保了忠誠且持久的支持基礎。」

▼川普被認為仍有很高勝算。（圖／路透）



達洛克於2016至2019年擔任英國駐美大使，因為一系列機密電子郵件外流而下台，而且曾在信中批評川普政府「笨拙又無能」，但他在英美外交圈依然受人敬重。

隨著川普重返白宮的可能性越來越大，達洛克也呼籲，英國首相施凱爾13日會晤拜登之後，也必須趕在美國大選前與川普見面，才能與2黨都建立聯繫，「如果他不這麼做，川普團隊會注意到，並且對此不滿。」