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成吉思汗客人臥推「遭槓鈴壓頸」影片瘋傳　館長直播回應了

記者趙蔡州／綜合報導

臉書近日瘋傳一支影片，有男子在成吉思汗健身房練習仰臥推舉時，被槓鈴壓住頸部並一度出現抽搐情況，轉貼影片的網友直呼「從頭到尾沒有看到教練來巡」，甚至有人要求館長解釋。對此，館長13日晚間表示，他們的教練在事發30秒左右就發現衝上去救援並協助送醫，當事人送醫後也沒有大礙。

▲▼▲▼客人遭槓鈴壓頸，館長回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲客人遭槓鈴壓頸，教練發現後火速上前協助。（圖／翻攝自臉書）

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網路上曝光的1分50秒影片可以看見，一名身穿藍色短袖上衣、手上戴著防滑手套的男子正在練習仰臥推舉，不料在影片15秒處時疑似力竭無法再舉起，導致槓鈴當場壓在他的頸部讓他難以呼吸，他更在影片45秒處時出現雙腳伸直並劇烈抽搐等情況。

此時旁邊的教練發現情況後，立刻衝上前協助將槓鈴移開，在初步確認情況後協助男子送醫治療。影片曝光後，有不少網友看了直呼「好扯」、「怎麼有臉嘴健工多爛」、「恐怖，為了安全還是去比較會管理的健身房」、「腳一直抖唉，好可怕」，甚至還有網友要求館長給個說法。

不過也有網友說，「我一直無法理解不設定好護槓就單練的人在想什麼」、「所以他為什麼不請教練，護槓為什麼不用」、「低級錯誤，明明有護槓卻偷懶不架，自我防護，不管輕重，養成永遠架好護槓的好習慣」、「為噴而噴嗎，有在練都知道是人的問題」。

▲▼客人遭槓鈴壓頸，館長回應了。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長在直播中回應客人被槓鈴壓頸的事件。（圖／翻攝自館長直播）

對此，「館長」陳之漢13日晚間在直播中表示，事件發生在9月11日的中壢館，客人在練習臥推時被槓鈴壓到，場館的教練大約30秒到1分鐘內就發現並立刻衝上前協助並送醫，送醫後客人沒有大礙，教練後續亦有持續聯繫客人表達關心，提醒對方最近幾天內都要注意身體情況。

針對網友質疑「為什麼沒有巡場教練」，館長在直播中重申，場館的教練大約在事件發生後的30秒左右就發現了，並在1分鐘左右協助受傷的客人送醫，現場絕對不是沒有人員在看顧，也點出客人在使用時並未使用護槓架，「你在練任何東西都一樣，要注意正確姿勢與安全使用，不想找教練，就請架好護槓架」。

館長表示，他並非指責任何人，也不怕大家閒言碎語，因為有在練習臥推的人真的太多了，明白的人都知道他在講什麼，今天這個問題絕對不是健身房的問題，也相信平常有在鍛鍊的人，包含當事人都不會責怪他，「大家都使用過，大家都臥推過，這個東西在專業人的眼光裡，我很有自信他們絕對不會怪我」。

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