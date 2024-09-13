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明天雨區變廣「一圖看降雨熱區」　下周可能有雙颱

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天水氣多，降雨區擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天水氣較多，降雨區擴大，北部、東北部可能有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。下周將熱帶擾動發展，不排除生成熱帶性低氣壓或颱風，也可能有雙颱機會。

中央氣象署預報員李孟軒表示，明天水氣較多，預估北部、東北部有局部短暫陣雨，可能有雷雨機率，其他地區為午後雷陣雨，明天要留意可能有局部大雨發生，降雨範圍會再廣一些，也是水氣相對比較多的一天。

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周日到下周一白天天氣較穩定，李孟軒說明，各地多雲到晴，只有北部、宜蘭有零星降雨，午後西半部山區有局部雷陣雨；下周一晚間到下周二中秋節，水氣增加且順著東風一路移入台灣，降雨熱區偏東半部、恆春半島、大台北，有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨；下周三到下周五受低壓帶影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

受到貝碧佳颱風間接影響，周日到下周一基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖可能有長浪，下周一中部以北、澎湖也有長浪。

至於未來熱帶擾動發展，李孟軒指出，目前貝碧佳颱風路徑預估會較偏北移動，明天通過琉球群島，下周一登陸中國上海附近；其他熱帶系統還在發展中，菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展起來，下周有機會形成熱帶性低氣壓或颱風。

針對下周是否有雙颱，李孟軒表示，下周有雙颱的機率，南海到菲律賓東方為較大低壓帶，不只一個熱帶擾動發展，至於是否會影響台灣，要看熱帶系統生成位置，若位置生成偏東邊，到台灣附近機會比較低，如果在菲律賓東方生成，可能會離台灣比較近，目前各國模式預測分歧，仍待進一步觀察。

▲▼貝碧佳颱風。（圖／氣象署）

▲貝碧佳颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

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