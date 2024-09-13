　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

▲《排球少年!!垃圾場的決戰》上映首周就奪下票房冠軍。（圖／羚邦提供）

▲《排球少年》動畫導演滿仲勸將來台開講。（圖／羚邦提供）

記者林育綾／綜合報導

「2024 TTXC台灣文化科技大會」將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區登場，推出全台最大未來內容展演，以趨勢科技呈現文化內容，共有上百場活動。今年國際論壇陣容堅強，《排球少年》及《名偵探柯南》動畫導演滿仲勸，與《排球少年》漫畫初代責任編輯、現為集英社少年JUMP副編輯長本田佑行，將首度來台對談，票券將於今（13）日在OPENTIX售票系統全面啟售，粉絲可把握機會。

▲▼TTXC匯集三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TTXC匯集文化科技三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

TTXC台灣文化科技大會今年再度於高雄登場，此次不僅強調展場體驗互動，讓民眾對文化科技驚喜有感，更著重產業領域的跨國交流活動。其中核心活動「國際論壇」，邀請國內外相關領域意見領袖、產業專家，陣容堅強，超過10場鎖定數位藝術、影視特效、動漫創作、遊戲設計、多媒體娛樂等未來議題。

▲▼《排球少年》及《名偵探柯南》導演滿仲勸將來台TTXC論壇開講！(圖／集英社提供）

▲《排球少年》及《名偵探柯南》導演滿仲勸將來台TTXC論壇開講！(圖／集英社提供）

國際論壇公布首波場次，最受矚目「漫畫改編動畫」議題，由《排球少年》動畫導演滿仲勸和漫畫初代責任編輯、現為集英社少年JUMP副編輯長本田佑行，在10月27日當天對談「將角色與故事動畫化成功的秘訣」。

滿仲勸導演動畫資歷豐富，曾參與過許多經典動畫的製作過程，如《精靈寶可夢》、《鋼之鍊金術師》、《Keroro軍曹》、《名偵探柯南》等，今年更以《排球少年！！垃圾場的決戰》在台灣和日本創下超高票房，是年度話題最熱的動畫導演。

他與陪伴漫畫家古舘春一創作的首位責任編輯本田佑行，首度同台公開分享《排球少年》從漫畫改編動畫的製作過程，如何讓觀眾沉浸於日向、影山、和孤爪等主角的深刻魅力。

▲▼TTXC論壇將邀請《鈴芽之旅》幕後團隊來台講座（圖／Suzume Film partners提供）

▲TTXC論壇將邀請《鈴芽之旅》幕後團隊來台講座。（圖／Suzume Film partners提供）

「動畫製作」議題則聚焦同樣創下2.5億台灣票房的《鈴芽之旅》，由「CoMix Wave Films」製作公司執行董事角南一城、製作部製作管理篠崎裕道，在10月13日帶來對談「一探新海誠動畫作品魅力背後的製作祕密」。

《鈴芽之旅》結合少年少女冒險的青春故事、和311大地震的共同傷痛，從九州到東北的日本地景盡入鏡底，二位幕後製作人將分享電影中如何運用創新技術、精湛技巧，將美麗畫面與感人故事完美融合，成為一股療癒人心的視覺力量。

「遊戲設計」議題分別由國內外產業專家分享「台式美學的遊戲如何闖蕩國際江湖」，以及「從發想到投資，創新技術應用的全球趨勢」兩大主題。邀請台灣頂尖的「赤燭遊戲」共同創辦人王光昊、改編《咒》的大宇資訊遊戲製作人吳秉育，以及遊戲新創工作者詹惠婷，將以《九日》、《咒》等遊戲為範例，分享如何將台灣文化元素轉化為遊戲體驗，創造台灣獨立遊戲銷售全球的藍海商機。

▲▼TTXC匯集三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

▲TTXC匯集三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

針對國內文化科技產業人士舉辦的「XR產業週」和「INNOVATIONS產業周」，則於10月16至20日期間在駁二藝術特區舉辦，超過500位國內外產業人士、上百場專業講座、提案大會、導師會、媒合會、交流會、開發者大會等。

其中「XR產業週」聚焦全球虛擬實境發展，由威尼斯影展與巴黎新影像藝術節策展人領銜演講，還有日本三麗鷗與亞洲XR影展聯盟活動，打造高雄成為亞洲最重要的XR產業基地。

文策院「INNOVATIONS產業周」的焦點講座，邀請英業達、HTC宏達電、華碩雲端和聚陽服飾四大企業，分享科技加值內容如何為企業帶來新商機，像是聚陽實業以服飾業結合AI科技，拓展企業社會責任和品牌綠色轉型，數位平衡的經驗分享令人期待。更聚集英業達和音樂人陳子鴻、雙融域和日目視覺，分享台灣沉浸式場域的商模機會。

TTXC推出超值500元「產業活動票」，可兌換任4場「TTXC國際論壇」入場門票、預約報名XR與INNOVATIONS產業周活動，憑證更可無限次參觀「G.A.M.E.」未來主題展與「INNOVATIONS」文化科技創新展演兩大展區。相關票券在9月13日中午於OPENTIX售票系統全面啟售，購票資訊可至「TTXC官網」查詢。

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

快訊／6縣市大雨特報　一路下到入夜

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

更多熱門

相關新聞

「排球少年 X 犀牛盾」推手機配件

「排球少年 X 犀牛盾」推手機配件

全球知名手機 3C 防護配件品牌 RHINOSHIELD 犀牛盾多年來持續與眾多人氣動漫合作推出正版授權系列產品。今年夏天 RHINOSHIELD 犀牛盾攜手日本超人氣作品《排球少年！！》，帶來多款人氣角色手機配件。同時更推出限量贈獎活動，獎項為極具收藏價值的《排球少年》正版官方授權產品，讓各位排球迷們熱血起來。

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

日本男排奧運止步《排球少年》作者感謝

日本男排奧運止步《排球少年》作者感謝

日本奧運男排獲勝播《排球少年》OP

日本奧運男排獲勝播《排球少年》OP

巴西排球員《火影》結印再發球

巴西排球員《火影》結印再發球

關鍵字：

TTXC台灣文化科技大會滿仲勸排球少年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面