《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

▲《排球少年》動畫導演滿仲勸將來台開講。（圖／羚邦提供）

記者林育綾／綜合報導

「2024 TTXC台灣文化科技大會」將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區登場，推出全台最大未來內容展演，以趨勢科技呈現文化內容，共有上百場活動。今年國際論壇陣容堅強，《排球少年》及《名偵探柯南》動畫導演滿仲勸，與《排球少年》漫畫初代責任編輯、現為集英社少年JUMP副編輯長本田佑行，將首度來台對談，票券將於今（13）日在OPENTIX售票系統全面啟售，粉絲可把握機會。

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▲TTXC匯集文化科技三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

TTXC台灣文化科技大會今年再度於高雄登場，此次不僅強調展場體驗互動，讓民眾對文化科技驚喜有感，更著重產業領域的跨國交流活動。其中核心活動「國際論壇」，邀請國內外相關領域意見領袖、產業專家，陣容堅強，超過10場鎖定數位藝術、影視特效、動漫創作、遊戲設計、多媒體娛樂等未來議題。

▲《排球少年》及《名偵探柯南》導演滿仲勸將來台TTXC論壇開講！(圖／集英社提供）

國際論壇公布首波場次，最受矚目「漫畫改編動畫」議題，由《排球少年》動畫導演滿仲勸和漫畫初代責任編輯、現為集英社少年JUMP副編輯長本田佑行，在10月27日當天對談「將角色與故事動畫化成功的秘訣」。

滿仲勸導演動畫資歷豐富，曾參與過許多經典動畫的製作過程，如《精靈寶可夢》、《鋼之鍊金術師》、《Keroro軍曹》、《名偵探柯南》等，今年更以《排球少年！！垃圾場的決戰》在台灣和日本創下超高票房，是年度話題最熱的動畫導演。

他與陪伴漫畫家古舘春一創作的首位責任編輯本田佑行，首度同台公開分享《排球少年》從漫畫改編動畫的製作過程，如何讓觀眾沉浸於日向、影山、和孤爪等主角的深刻魅力。

▲TTXC論壇將邀請《鈴芽之旅》幕後團隊來台講座。（圖／Suzume Film partners提供）



「動畫製作」議題則聚焦同樣創下2.5億台灣票房的《鈴芽之旅》，由「CoMix Wave Films」製作公司執行董事角南一城、製作部製作管理篠崎裕道，在10月13日帶來對談「一探新海誠動畫作品魅力背後的製作祕密」。

《鈴芽之旅》結合少年少女冒險的青春故事、和311大地震的共同傷痛，從九州到東北的日本地景盡入鏡底，二位幕後製作人將分享電影中如何運用創新技術、精湛技巧，將美麗畫面與感人故事完美融合，成為一股療癒人心的視覺力量。

「遊戲設計」議題分別由國內外產業專家分享「台式美學的遊戲如何闖蕩國際江湖」，以及「從發想到投資，創新技術應用的全球趨勢」兩大主題。邀請台灣頂尖的「赤燭遊戲」共同創辦人王光昊、改編《咒》的大宇資訊遊戲製作人吳秉育，以及遊戲新創工作者詹惠婷，將以《九日》、《咒》等遊戲為範例，分享如何將台灣文化元素轉化為遊戲體驗，創造台灣獨立遊戲銷售全球的藍海商機。

▲TTXC匯集三大產業活動，邀請國內外專業人士齊聚高雄，規劃國內外相關領域意見領袖與專家開講，陣容堅強。（圖／高雄市文化局）

針對國內文化科技產業人士舉辦的「XR產業週」和「INNOVATIONS產業周」，則於10月16至20日期間在駁二藝術特區舉辦，超過500位國內外產業人士、上百場專業講座、提案大會、導師會、媒合會、交流會、開發者大會等。

其中「XR產業週」聚焦全球虛擬實境發展，由威尼斯影展與巴黎新影像藝術節策展人領銜演講，還有日本三麗鷗與亞洲XR影展聯盟活動，打造高雄成為亞洲最重要的XR產業基地。

文策院「INNOVATIONS產業周」的焦點講座，邀請英業達、HTC宏達電、華碩雲端和聚陽服飾四大企業，分享科技加值內容如何為企業帶來新商機，像是聚陽實業以服飾業結合AI科技，拓展企業社會責任和品牌綠色轉型，數位平衡的經驗分享令人期待。更聚集英業達和音樂人陳子鴻、雙融域和日目視覺，分享台灣沉浸式場域的商模機會。

TTXC推出超值500元「產業活動票」，可兌換任4場「TTXC國際論壇」入場門票、預約報名XR與INNOVATIONS產業周活動，憑證更可無限次參觀「G.A.M.E.」未來主題展與「INNOVATIONS」文化科技創新展演兩大展區。相關票券在9月13日中午於OPENTIX售票系統全面啟售，購票資訊可至「TTXC官網」查詢。