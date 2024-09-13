北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

▲ 2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行。北京市台辦以及投資促進服務中心、商務局等單位大力推薦未來產業發展政策。北京去年斥資2千多億政府基金，主要發展醫藥健康，人工智能、機器人和訊息技術4大方向，希望台商台企積極在京投資佈局。

本屆台商台企投資北京宣介會今下午2點在北京舉行，北京台資企業協會會長（以下簡稱北京台協）陳文舘、北京投資促進服務中心主任孫堯、北京市台辦主任霍光峰等人出席。現場由北京商務局、經信局，北京石景山區、大興區等單位做招商政策宣介。

▲北京台協會長陳文舘。（圖／記者任以芳攝）

剛改選連任的北京台協會長陳文舘致辭時指出，希望通過此次宣介會，全國台企聯和北京台協能為台商台企抓住投資北京的新機遇，服務助企新政策，以及京台合作新發展，贏得更多的商機。

陳文舘說，全國台企聯和北京市台資企業協會也將持續的帶動台商、台胞融入北京，建設北京，為深化兩岸融合發展，實現中華民族偉大復興作出更大的貢獻。

北京投資促進服務中心主任孫堯則指出，北京正在大力發展傳統高低端產業，前瞻佈局未來產業。根據全球未來產業發展指數報告顯示，未來產業20強城市榜單中，中國大陸緊跟美國位居全球第二，北京上訪企業全國第一。

孫堯說，去年北京市政府針對醫藥健康，人工智能、機器人和訊息技術4大未來產業，設立了4支共計500億元人民幣的政府投資基金。今年北京市初次設立商業航天和低空經濟，新材料、綠色能源和低碳產業，先進製造和智能裝備。

希望進一步深化與台商台企的合作和交流。一是希望台商台企積極在京投資佈局，台商台企業務領域和資源稟賦各有特點希望大家充分發揮各自優勢，圍繞北京重點產業和重點建設領域投資。

▲ 北京市台辦主任霍光峰 。（圖／記者任以芳攝）

霍光峰表示，現在經濟形勢總體較嚴峻的情況，今年上半年北京仍然保持經濟穩定增長，積極性同比增長了5.4%。特別是體現在高質量發展的第三產業，增加1.8兆元（人民幣），在北京經濟總量中佔比超過85.9%。

霍光峰也介紹，北京國際科技創新建設的優勢也是利好之一，北京研發投入連續7年居全大陸的首位，國家級的高新技術企業，專精特新的小巨人企業和獨角獸企業的數量均居全大陸各城市的首位。

霍光峰指出，北京現正大力推動高端製造業和現代服務業的融合發展，重點支持新一代訊息技術、醫藥、健康、集成電路、智能網聯汽車等戰略性的新興產業，將是未來產業，也望廣大的台商台企關注，一起加入未來產業發展。

▼服貿會台灣館今年增加許多台商櫃位。（圖／記者任以芳攝）

2024年服貿會將於9月12日到16日在北京舉辦。主題為「全球服務，互惠共享」。本屆服貿會綜合展設在國家會議中心，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區等。共72個國家和國際組織以國家政府或總部名義線下設展，其中12個國家和國際組織首次獨立線下設展。

▼ 服貿會現場 。（圖／記者任以芳攝）