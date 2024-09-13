　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

▲▼ 2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行。北京市台辦以及投資促進服務中心、商務局等單位大力推薦未來產業發展政策。北京去年斥資2千多億政府基金，主要發展醫藥健康，人工智能、機器人和訊息技術4大方向，希望台商台企積極在京投資佈局。

本屆台商台企投資北京宣介會今下午2點在北京舉行，北京台資企業協會會長（以下簡稱北京台協）陳文舘、北京投資促進服務中心主任孫堯、北京市台辦主任霍光峰等人出席。現場由北京商務局、經信局，北京石景山區、大興區等單位做招商政策宣介。

▲▼ 2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會今（12）日在北京國際會議中心舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台協會長陳文舘。（圖／記者任以芳攝）

剛改選連任的北京台協會長陳文舘致辭時指出，希望通過此次宣介會，全國台企聯和北京台協能為台商台企抓住投資北京的新機遇，服務助企新政策，以及京台合作新發展，贏得更多的商機。

陳文舘說，全國台企聯和北京市台資企業協會也將持續的帶動台商、台胞融入北京，建設北京，為深化兩岸融合發展，實現中華民族偉大復興作出更大的貢獻。

北京投資促進服務中心主任孫堯則指出，北京正在大力發展傳統高低端產業，前瞻佈局未來產業。根據全球未來產業發展指數報告顯示，未來產業20強城市榜單中，中國大陸緊跟美國位居全球第二，北京上訪企業全國第一。

孫堯說，去年北京市政府針對醫藥健康，人工智能、機器人和訊息技術4大未來產業，設立了4支共計500億元人民幣的政府投資基金。今年北京市初次設立商業航天和低空經濟，新材料、綠色能源和低碳產業，先進製造和智能裝備。

希望進一步深化與台商台企的合作和交流。一是希望台商台企積極在京投資佈局，台商台企業務領域和資源稟賦各有特點希望大家充分發揮各自優勢，圍繞北京重點產業和重點建設領域投資。

▲▼ 北京市台辦主任霍光峰 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京市台辦主任霍光峰 。（圖／記者任以芳攝）

霍光峰表示，現在經濟形勢總體較嚴峻的情況，今年上半年北京仍然保持經濟穩定增長，積極性同比增長了5.4%。特別是體現在高質量發展的第三產業，增加1.8兆元（人民幣），在北京經濟總量中佔比超過85.9%。

霍光峰也介紹，北京國際科技創新建設的優勢也是利好之一，北京研發投入連續7年居全大陸的首位，國家級的高新技術企業，專精特新的小巨人企業和獨角獸企業的數量均居全大陸各城市的首位。

霍光峰指出，北京現正大力推動高端製造業和現代服務業的融合發展，重點支持新一代訊息技術、醫藥、健康、集成電路、智能網聯汽車等戰略性的新興產業，將是未來產業，也望廣大的台商台企關注，一起加入未來產業發展。

▼服貿會台灣館今年增加許多台商櫃位。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 服貿會、台灣館 。（圖／記者任以芳攝）

2024年服貿會將於9月12日到16日在北京舉辦。主題為「全球服務，互惠共享」。本屆服貿會綜合展設在國家會議中心，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區等。共72個國家和國際組織以國家政府或總部名義線下設展，其中12個國家和國際組織首次獨立線下設展。

▼ 服貿會現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 服貿會、台灣館 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
藍營戰將貪污1208萬！當鎮長「圖利1.9億」　藏錢手法曝
快訊／柚子復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強
25坪房「電費破1萬7」嚇壞了！　一票人細看傻眼
網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬坪幕後地主曝光
快訊／五月天加持　兄弟21日大巨蛋門票完售
九鵬基地死亡意外！男重傷不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知要切開脖子「別再喪命式自救」

北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

辦公室情侶吵架！2人坐1椅「搖來搖去」　同事全嗨翻圍觀狂拍

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知要切開脖子「別再喪命式自救」

北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

辦公室情侶吵架！2人坐1椅「搖來搖去」　同事全嗨翻圍觀狂拍

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

小草站出來！　黃國昌：賴清德要摧毀站出來反抗的人

柯文哲保險箱被搜出冷錢包？檢廉嚴正澄清：與事實完全不符

新北副發言人弟遭槍殺棄屍！兇手判無期徒刑　張劭斌：一命換一命

一次罹2癌症！他驚吐「鍋子1狀態」致病：阿姨說還可以用

金世正來台吃麵線心情好　秀中文喊「我愛你們」在Longchamp補充能量

捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

瞭解鋒總提點「球種辨別」　王苡丞追求擊球品質

快訊／柚子5局復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強

晟敏老婆順產兒子！　結婚10年終於當爸：無法比擬的感動

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！老師給答案

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

小情侶辦公室吵架「交疊擁吻」！全被看光

小楊哥出軌還有內幕？女主播前老闆爆料

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

外送員「車上猝死」畫面曝！同行：骨折還在送

何雷：美對台不要有任何幻想、僥倖心理

崩了！貴州茅台一天市值蒸發超過2582億

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食 專家提醒：敬而遠之

王爺有辦喪禮怪癖！乾隆竟超愛

女子眼角竟掉出「74根眼睫毛」

金價再創新高！陸足金飾品1克漲到3478元

更多熱門

相關新聞

全台掃黑！南警揪出廢棄物亂倒綠能光電場集團

全台掃黑！南警揪出廢棄物亂倒綠能光電場集團

台南市警察局在台南地檢署檢察官指揮偵辦下，自8月26日至9月6日執行「第5次全國同步掃黑專案行動」共檢肅暴力討債、詐欺、擄鴿恐嚇、違反傾倒回填事業廢棄物等犯罪集團治平對象6人、成員54人到案。

寶島眼鏡陳文錧連任北京台協會長

寶島眼鏡陳文錧連任北京台協會長

爭取室內自由車館　江啟臣會勘牛埔仔運動公園

爭取室內自由車館　江啟臣會勘牛埔仔運動公園

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏

林口文化三路x忠孝路　高端首選

林口文化三路x忠孝路　高端首選

關鍵字：

北京台協陳文舘產業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面