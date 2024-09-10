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北京台協今舉行換屆　寶島眼鏡陳文錧連任會長

▲▼ 2024.9.10北京台協換屆，寶島眼鏡陳文舘連任 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台協今天換屆大合照，晶華寶島（北京）眼鏡有限公司董事長陳文錧連任會長。（圖／北京台協提供）

記者任以芳／北京報導

北京台資企業協會（以下簡稱北京台協）今（10）日舉行換屆選舉，晶華寶島（北京）眼鏡有限公司董事長陳文錧連任會長。換屆過後，由北京市委常委、統戰部長楊晉柏會見新一屆的台協幹部。

北京台協今下午2點半在北京國際飯店舉行第12屆會員大會暨理監事就職典禮，除了陳文舘連任會長外，天福集團執行策略長曾明棟擔任監事長，並設有8名常務副會長、8位副會長、1位副監事長與1位秘書長。

​​大陸方面出席人員以ㄡ中共中央候補委員、北京市委常委、統戰部長楊晉柏、國台辦經濟局副局長塗雄、北京市台辦主任霍光峰等人並頒發證書。

▲▼ 2024.9.10北京台協換屆，寶島眼鏡陳文舘連任 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台協換屆大會。（圖／北京台協提供）

上一次的台協換屆適逢疫情期間，因此延宕至2021年4月27日舉行，透過視訊進行新舊任會長交接。當時新上任的會長陳文錧於就職典禮表示，北京台協秉持「服務、溝通、交流、合作」的理念，發揮橋樑紐帶作用，為台商排憂解難，幫助台資企業實際解決問題。

個性低調的陳文錧，鮮少公開發言，默默推動與台商相關服務。2023年底全國台協會長座談會，全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）主要會務幹部、152家台資企業協會會長和有關部門負責人共約300人參加。陳文舘曾指出，「台協要發揮凝聚台胞台商的重要作用，用心用情服務台胞台企，幫助台胞台企積極參與高質量發展，主動融入新發展格局。

▲▼ 2024.9.10北京台協換屆，寶島眼鏡陳文舘連任 。（圖／記者任以芳攝）

▲會長陳文錧（中）、常務副會長劉建民（左2）、副會長楊炳坤（右1）、任副監事長陳哲彬（右2）（圖／北京台協提供）

第12屆最新換屆名單， 參會人員名單晶華寶島（北京）眼鏡有限公司董事長陳文錧續任會長、天福集團執行策略長曾明棟任監事長。8位常務府副會長依序是：北京市台辦副主任劉先傳、北京紫玉山莊房地產開發有限公司執行董事江藍、富邦產險北京代表處首席代表張富宏、旺旺集團北京首席代表、董事長特別助理林天良、國泰人壽保險北京代表處首席代表王政傳、威盛集團副總裁徐濤 、寶安康電子（北京）有限公司董事長周至元、緯創軟件大陸事業群總經理劉建民 。

北京台協8位副會長依序是：鈺泰集團總裁黃朝揚、大成集團董事長特別助理楊炳坤、寶成國際集團北京代表處首席代表楊釗、頂新公益基金會理事長滕鴻年、上海恩喬依影視傳媒公司北京分公司總經理賴聰筆、台達集團首席可持續發展官暨發言人周志宏 、北京僑福置業有限公司總經理林鑫宏、美亞生物科技集團董事長吳宜蓁；北京星創視界眼科醫院院長陳哲彬任副監事長；北京智裝科技有限公司董事長施心木任秘書長。

北京台協成立於1990年，是大陸成立的第一個台資企業協會，目前會員企業300多家，扮演台商與當地政府溝通的橋樑。北京台資企業協會以服務會員、推動京台兩地經濟交流與合作為宗旨。

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關鍵字：

北京台協陳文舘

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