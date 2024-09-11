全台掃黑！南警抓54人10羈押　揪出廢棄物亂倒綠能光電場集團

記者林東良／台南報導

台南市警察局在台南地檢署檢察官指揮偵辦下，自8月26日至9月6日執行「第5次全國同步掃黑專案行動」共檢肅暴力討債、詐欺、擄鴿恐嚇、違反傾倒回填事業廢棄物等犯罪集團治平對象6人、成員54人到案。

▲台南市警局執行掃黑專案行動，偵破「許姓主嫌為首等29人廢棄物清理犯罪集團」等案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南法院裁定羈押10人；並查扣非制式槍枝8枝、子彈56 顆、挖土機4台、砂石車6台、自小客車1台、宮廟制服、球棒1支、鐵棍1支、鴿網6批、柴刀2支、鴿籠、漁網、自製彈弓2把(含彈藥)、彈丸8顆、鉛丸4顆、無線電4支、對講機5支等證物；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所共計131處，強力壓制黑幫分子囂張氣焰，展現維護治安決心。

市警局指出，其中，刑警大隊偵五隊偵破「許姓主嫌為首等29人廢棄物清理犯罪集團」案，查出以許姓男子為首之犯罪集團覬覦廢棄物清除之龐大利益，為牟取暴利，結合地方角頭，以承包整地填土工程之名義，及有土資場（未經許可）可協助處理營建包商或建築業者所產出之建築廢棄物（混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等）之名，實是載運至台南市七股、安南、善化等區之魚塭及綠能太陽光電場基地等場域，隨意傾倒或掩埋上述營建混合廢棄物，嚴重污染台南市的土地及破壞國土環境。

經深入追查，查出其中於七股區傾倒掩埋廢棄物之土地有綠能產業光電案場，待蒐證完成後，共發動數波查緝行動，向台南地院及台南地檢署聲請33張搜索票、13張拘票，查獲許姓主嫌及成員28人到案，查扣挖土機4台、砂石車6台(價值1200萬元)、行動電話27支等相關證物，全案依違反組織犯罪防制條例及廢棄物清理法罪嫌移送台南地檢署偵辦；另刑警大隊科偵隊偵破詹姓男子等15人擄鴿勒贖集團案；向上溯源黑道幫派首腦及幹部，斬斷黑道不法金流，為警方掃蕩行動核心。

台南市刑警大隊大隊長張文源表示，南警團隊維護治安決心「沒有最好，只有更好」，將持續戮力執行各項專案，積極查緝詐欺、黑幫、毒品、槍械等當前重要警政任務，絕不容許任何不法分子在台南市作亂，若有囂張活動，必定主動出擊強勢掃蕩，讓台南市成為一個安居、樂業、安全、安心之宜居城市，並呼籲市民如有相關妨害綠能產業發展及詐欺之預警情資，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊犯罪，共同維護社會治安。