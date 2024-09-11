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社會 社會焦點 保障人權

18歲車手被抓判關10個月　法官認證「無可憫恕」不給緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

18歲王姓男子去年間在某詐騙集團擔任取款車手，雙方約定每日給予1萬元報酬，但最後他不僅沒拿到錢，還因此被逮挨告。台中地院法官認為，王男年紀尚輕就不思循正當途徑賺錢，他的行為「沒有可憫恕之情形」，若不執行相應刑罰，恐有再犯之虞，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑10個月。

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲王男涉詐被逮，法官不同意給予緩刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，王男去年間在某詐團擔任取款車手，詐團成員允諾給予他每日1萬元報酬；受害者A因誤信股票投資訊息，原本要匯款137.7萬元給詐團，後來發覺有異，決定報警，沒想到詐團仍持續要求交付款項，受害者A乾脆假裝配合，與車手相約在超商面交。

王男收到詐團通知之後，依約前往超商取款，當時他還帶著偽造的某投資公司外務經理工作證、假的現儲憑證收據等物品，結果當場被埋伏警員逮捕，攜帶的物品也成為涉詐鐵證。

雖然辯護人求情，王男年紀尚輕，事後深感抱歉，加上所涉情節較為輕微，惡性尚非重大，希望能夠減刑。但台中地院法官表示，本案是因為警方當場查獲才未能得逞，從王男的犯罪動機、目的、手段、參與程度看來，都沒有任何特殊原因與環境顯可憫恕，因此沒有採信辯護人的說詞。

至於緩刑部分，法官指出，王男年紀尚輕就加入詐團擔任車手，還與詐團成員分工合作一起偽造私文書，犯罪手法縝密，所詐金額非低，如果沒有執行相應刑罰，可能無法讓他知道警惕，進而有再犯之虞，因此不宜宣告緩刑，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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