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社會 社會焦點 保障人權

夜班保全買泡麵「4手機丟桌上」　2賊直接摸走...還沒賣就被逮

記者邱中岳／台北報導

北市大同區迪化街二段1棟大樓的保全，在3日凌晨值班，因為肚子餓將手機丟在桌上，逕自跑到隔壁超商買泡麵，回來後發現4支手機全部不見，警方調閱監視器追查發現2人下手行竊，立刻以監視器追人，在2小時候鎖定2嫌位在另一家超商，當場上前盤查並找到失竊的4支手機歸還保全。

警方調查，44歲的潘姓男子，平時在北市大同區迪化街二段擔任保全，沒想到3日凌晨2時許，因為肚子餓跑到隔壁超商買泡麵，但是疏忽沒將桌上手機拿走，35歲、21歲的2名陳姓男子見狀立刻下手行竊，等到潘姓保全回來後才發現手機竟然不翼而飛。

▲▼夜班保全買泡麵手機丟桌上，2人見狀下手行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲夜班保全買泡麵手機丟桌上，2人見狀下手行竊後，徒步逃離現場。(圖／記者邱中岳翻攝）

潘姓保全發現手機不見後立刻報警處理，警方也隨即到場了解情況，並立刻請派出所同仁協助調閱路口監視器，發現2名陳姓嫌犯得手後以徒步方式離開現場，立刻以監視器追查2人逃逸路線，線上警力則一路沿著2人逃逸路線追查。

最後發現2人進入一家超商，警力也隨即趕抵現場，並且透過監視器確定2人身形以及衣著，正巧2人進入超商，立刻通知店員將電動門上鎖，並且上前盤查2人，順利在2人身上查獲潘姓保全遺失的手機，並將2人逮捕歸案，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

▲▼夜班保全買泡麵手機丟桌上，2人見狀下手行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方沿路追2人逃逸路線，最後在超商逮捕偷手機的2名嫌犯。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方替潘姓保全找回手機，讓潘相當感謝，表示因為平常有打遊戲習慣，所以擁有4台手機，因疏忽竟全部遭竊，2名竊嫌到案後供稱，平時打零工維生，因為缺錢花用，所以看到大樓保全桌上擺放手機，所以才會1人把風、1人下手行竊，沒想到僅2小時就被警方查緝到案。

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