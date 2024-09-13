范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

▲泰勒絲日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗，吸引超過950萬人按讚響應。共和黨候選人川普的競選搭檔范斯12日表示，他對此毫不在意，並稱泰勒絲與大多數人民的日常生活脫節，「房價、物價上漲對她毫無影響。」不過，此話立刻引發網友反擊，「房價上漲也不關川普的事」。

JD Vance on Taylor Swift: I don't think many people are going to be influenced by a billionaire celebrity who I think is disconnected from the interests and the problems of most Americans. pic.twitter.com/NzZ0FY4DWY — Acyn (@Acyn) September 11, 2024

范斯（J.D. Vance）接受《福斯新聞》訪問時指出，泰勒絲與大多數美國人的日常生活脫節，「我們欣賞泰勒絲的音樂，但我不認為大多數的美國人，不管是否喜歡她的音樂或她的粉絲，會受到一個億萬富翁名人的影響，我認為她根本上脫離了大多數美國人的利益和問題。」

范斯表示，當食品價格上漲20％時，大多數的美國人會受到傷害，但不會傷到泰勒絲，「當房價變得無法承受時，它也不會影響到泰勒絲或其他億萬富翁，但它確實影響到全國中產階級。」

JD Vance talking about Taylor Swift: “I don't think many people are going to be influenced by a billionaire celebrity who I think is disconnected from the interests and the problems of most Americans.”



Makes ya think ???? pic.twitter.com/qtQiYvsUwj — Mike Nellis (@MikeNellis) September 11, 2024

不過，這番話似乎造成反效果，在社群網站上引發議論，還有人附上川普在自家豪宅內的照片，要范斯好好想一下，「范斯知道川普也是億萬富翁嗎？」、「他剛剛嘲諷了自己的競選夥伴」、「川普也不是中產階級」、「房價上漲也不關川普的事」。

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