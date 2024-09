范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

▲泰勒絲日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗。(圖/達志影像/美聯社、泰勒絲IG)



記者張方瑀/綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗,吸引超過950萬人按讚響應。共和黨候選人川普的競選搭檔范斯12日表示,他對此毫不在意,並稱泰勒絲與大多數人民的日常生活脫節,「房價、物價上漲對她毫無影響。」不過,此話立刻引發網友反擊,「房價上漲也不關川普的事」。

JD Vance on Taylor Swift: I don't think many people are going to be influenced by a billionaire celebrity who I think is disconnected from the interests and the problems of most Americans. pic.twitter.com/NzZ0FY4DWY

范斯(J.D. Vance)接受《福斯新聞》訪問時指出,泰勒絲與大多數美國人的日常生活脫節,「我們欣賞泰勒絲的音樂,但我不認為大多數的美國人,不管是否喜歡她的音樂或她的粉絲,會受到一個億萬富翁名人的影響,我認為她根本上脫離了大多數美國人的利益和問題。」

范斯表示,當食品價格上漲20%時,大多數的美國人會受到傷害,但不會傷到泰勒絲,「當房價變得無法承受時,它也不會影響到泰勒絲或其他億萬富翁,但它確實影響到全國中產階級。」

JD Vance talking about Taylor Swift: “I don't think many people are going to be influenced by a billionaire celebrity who I think is disconnected from the interests and the problems of most Americans.”



Makes ya think ???? pic.twitter.com/qtQiYvsUwj