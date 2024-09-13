　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

▲▼泰勒絲表態挺賀錦麗，川普開酸。（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

▲泰勒絲日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

記者張方瑀／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前在IG發文力挺民主黨候選人賀錦麗，吸引超過950萬人按讚響應。共和黨候選人川普的競選搭檔范斯12日表示，他對此毫不在意，並稱泰勒絲與大多數人民的日常生活脫節，「房價、物價上漲對她毫無影響。」不過，此話立刻引發網友反擊，「房價上漲也不關川普的事」。

范斯（J.D. Vance）接受《福斯新聞》訪問時指出，泰勒絲與大多數美國人的日常生活脫節，「我們欣賞泰勒絲的音樂，但我不認為大多數的美國人，不管是否喜歡她的音樂或她的粉絲，會受到一個億萬富翁名人的影響，我認為她根本上脫離了大多數美國人的利益和問題。」

范斯表示，當食品價格上漲20％時，大多數的美國人會受到傷害，但不會傷到泰勒絲，「當房價變得無法承受時，它也不會影響到泰勒絲或其他億萬富翁，但它確實影響到全國中產階級。」

不過，這番話似乎造成反效果，在社群網站上引發議論，還有人附上川普在自家豪宅內的照片，要范斯好好想一下，「范斯知道川普也是億萬富翁嗎？」、「他剛剛嘲諷了自己的競選夥伴」、「川普也不是中產階級」、「房價上漲也不關川普的事」。

►泰勒絲挺賀錦麗　川普嗆「將付出代價」：我才不是她粉絲
►泰勒絲表態支持賀錦麗！馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭撻伐：噁心
►泰勒絲po文力挺賀錦麗！轟川普AI造假　抱愛貓入鏡藏玄機

ET快訊
快訊／收押第9天！　柯文哲遭二度提訊
台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實
「年輕小草」也失守！　民意基金會最新民調
快訊／停車場「一片火海」！84輛機車燒毀
民意調查基金會：500萬人為柯文哲抱不平！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

外交破冰！　習近平、澤倫斯基10月可能會面

日超商飯糰「用錯食材」回收近3000顆！　網一看歪樓喊：好想吃

巨型金塊「源自於地震」　澳科學家解開謎團

川普發文：不再辯論　堅持自己10日辯贏賀錦麗

美國立陶宛戰略聲明　新增挺台灣國際參與、關切台海

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

外交破冰！　習近平、澤倫斯基10月可能會面

日超商飯糰「用錯食材」回收近3000顆！　網一看歪樓喊：好想吃

巨型金塊「源自於地震」　澳科學家解開謎團

川普發文：不再辯論　堅持自己10日辯贏賀錦麗

美國立陶宛戰略聲明　新增挺台灣國際參與、關切台海

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

建商信心滿！928檔期爆兆元巨量　年增逾4成創新高

全球僅存「大鱗梅氏鯿」！金門移地復育計畫啟動成果斐然

屏東漁民海邊撒網捕魚失蹤「機車停堤防」　搜救一夜未尋獲

快訊／京華城案延燒…柯文哲收押第9天！檢一早二度提訊釐清案情

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　各國預測最新路徑出爐

遭潑強酸毀容身心重創！混血女星黎愛蓮逝世…女兒耳邊喚：妳好美

台積電漲15元至955　指數漲逾130點

帥過頭又噴金句！新青安救房市　繳不起房貸機率比離婚低

比價值更貨真價實！00961獨創ROE權重加碼讓荷包一起加碼

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

微軟又爆大規模當機！官方回應了

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南　已致226人死亡

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

川普發文：不再辯論　堅持自己10日辯贏賀錦麗

美國立陶宛戰略聲明　新增挺台灣國際參與、關切台海

人妻探監　遭扒光搜身、醫性侵

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

泰理髮師看GG大小收費　獨特價格表爆紅

更多熱門

相關新聞

泰勒絲放閃破「契約情侶」謠言

泰勒絲放閃破「契約情侶」謠言

西洋樂壇音樂盛事「MTV 音樂錄影帶大獎」（MTV Video Music Award，簡稱VMAs）在台灣時間12日上午於紐約州的瑞銀體育館（UBS Arena）舉行。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）抱回7項，不僅是本屆最大贏家，領獎時更甜謝男友，打破先前兩人是「契約情侶」的荒唐流言。

美選國會認證工作升級「特殊安全事件」

美選國會認證工作升級「特殊安全事件」

美：非洲應有2聯合國安理會「常任理事席次」

美：非洲應有2聯合國安理會「常任理事席次」

AI炒過頭「熱潮消退中」　大摩分析師示警

AI炒過頭「熱潮消退中」　大摩分析師示警

邦喬飛「救人一命」　拍片意外目睹女子輕生

邦喬飛「救人一命」　拍片意外目睹女子輕生

關鍵字：

川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞范斯泰勒絲Taylor Swift

讀者迴響

熱門新聞

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」網暈：帶種

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

更多

最夯影音

更多

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面