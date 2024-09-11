日本這地區已被中國人「佔領」　2.4萬人居住滿滿中國話、中國菜

▲日本政府移民數據統計顯示，自2000年以後，移民來日的中國人逐漸增多，其中最特殊的就是琦玉縣川口市，這裡有一區域可以說是被中國人「佔領」，走進這裡是滿滿的中國話，以及寫著中文招牌的商店與中式餐館。
圖文／鏡週刊
據日本《現代經濟》報導，川口市目前的人口統計約有60.6萬人，其中中國移民就有2.4萬人。這些移民大多集中居住在名為「芝園團地」的老舊社區裡，該社區也在JR川口站的西川口附近，走進這裡，你可以聽到滿滿的中國話，還有很多寫著中文的招牌，讓人一度以為來到中國領土。
川口エスニックフード祭りの川口には芝園団地という公団住宅があり、そこには多くの中国系住民が暮らしています。「ガチ中華」の店や食材店が並んでいるのみならず、保育園もおそらく中国系の運営であり、ここはひとつの中国系コミュニティが出来上がっていることを実感させます（中村） https://t.co/mDalXB4vLS pic.twitter.com/vO7cylohhu— 東京ディープチャイナ (@Tokyodeepchina) February 16, 2024
報導也指出，這個「小中國城」有個特色，那就是多以「福建人」為主。有一名中國女性移民就表示，這裡的移民大多出身於福建省福清市，所以這裡的「主要語言」其實是福建話。該女子也說，中國移民的形成大多是「依親再依親」，例如她家族中有人先來川口市這裡定居，後來其他親屬跟著依親移來，最後形成龐大的移民系統。另外一名男性移民也說，他的家族也是「依親再依親」，最後整個家族加起來恐怕已有200人移來川口市。
川口市之所以成為中國人聚落，有一很大原因是在2004年，西川口站周邊被埼玉縣警方指定為「風俗環境淨化重點促進地區」，有超過200間以上的違法風俗店被查獲，因此許多風俗店被迫撤走，留下大量空店鋪。之後該區域沒落，房租變得便宜，也因此成為中國移民找尋居住地的首選，進而形成龐大的「中國城」。
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