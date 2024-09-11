日本這地區已被中國人「佔領」　2.4萬人居住滿滿中國話、中國菜

▲日本政府移民數據統計顯示，自2000年以後，移民來日的中國人逐漸增多，其中最特殊的就是琦玉縣川口市，這裡有一區域可以說是被中國人「佔領」，走進這裡是滿滿的中國話，以及寫著中文招牌的商店與中式餐館。

圖文／鏡週刊

據日本《現代經濟》報導，川口市目前的人口統計約有60.6萬人，其中中國移民就有2.4萬人。這些移民大多集中居住在名為「芝園團地」的老舊社區裡，該社區也在JR川口站的西川口附近，走進這裡，你可以聽到滿滿的中國話，還有很多寫著中文的招牌，讓人一度以為來到中國領土。

報導也指出，這個「小中國城」有個特色，那就是多以「福建人」為主。有一名中國女性移民就表示，這裡的移民大多出身於福建省福清市，所以這裡的「主要語言」其實是福建話。該女子也說，中國移民的形成大多是「依親再依親」，例如她家族中有人先來川口市這裡定居，後來其他親屬跟著依親移來，最後形成龐大的移民系統。另外一名男性移民也說，他的家族也是「依親再依親」，最後整個家族加起來恐怕已有200人移來川口市。

川口市之所以成為中國人聚落，有一很大原因是在2004年，西川口站周邊被埼玉縣警方指定為「風俗環境淨化重點促進地區」，有超過200間以上的違法風俗店被查獲，因此許多風俗店被迫撤走，留下大量空店鋪。之後該區域沒落，房租變得便宜，也因此成為中國移民找尋居住地的首選，進而形成龐大的「中國城」。



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