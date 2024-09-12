獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸　陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，民眾黨也質疑檢調用抄家滅族的方式在查案。對此，柯文哲妻子陳佩琪接受媒體專訪時說，柯爸騎車跌倒後高燒不退，後來才發現是一種惡性疾病，今天開始要做化療，「90幾歲老人家，不曉得能否承受這種化療的辛苦」。

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露柯爸今起要開始化療。（圖／記者李毓康攝）



民眾黨立委林國成日前透露，因騎腳踏車摔傷的柯爸爸還在住院，雖然狀況不太樂觀，但柯文哲全家還是很堅強在面對。當時他也呼籲，柯爸遇到柯主席遭遇司法打壓加上家人的變動，這也是雙重打擊，呼籲大家還是將心比心

陳佩琪說，柯文哲在看守所中，最心心念念的還是爸爸的身體狀況。她說，以前總覺得是體力衰老、騎車跌倒，後來因為高燒不退，騎車跌倒的傷口不至於打抗生素一個禮拜還高燒不退，後來才發現是一種惡性疾病，今天開始要做化療，「90幾歲老人家，不曉得能否承受這種化療的辛苦」。

至於柯媽媽的狀況？陳佩琪說，突然發現本來一個健康、會騎車的先生，怎麼突然說得癌症、肺積水，「肺積水的病人會很喘、很不舒服，常常要抽血。當然是很努力，但也是心情很低落」。

陳佩琪也說，柯文哲被羈押那天早上出去的時候，他已經大概知道會發生什麼事情，「本來是安慰他，一個事情的見解不會變化這麼大，但他好像有所預感，交代要多多關心爸爸的病情、把家裡照顧好，也說這些資料要適時搜集、適時的要反擊」。

陳佩琪也無奈說，現在身處的環境，常覺得講什麼都沒辦法傳播出去，每一個人天馬行空做夢夢到的都可以被廣為報導，但一些自己的澄清卻沒有辦法傳達出去，這是她最感傷心的事情。

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★未經判決確定，應視為無罪★