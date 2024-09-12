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賴清德「國際讚許台灣亞洲民主燈塔」　向彭明敏、謝聰敏表達欽佩

▲▼總統賴清德12日出席「世代流轉、民主承啟」《台灣人民自救運動宣言》60周年研討會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德12日出席「世代流轉、民主承啟」《台灣人民自救運動宣言》60周年研討會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德12日出席「世代流轉、民主承啟」《台灣人民自救運動宣言》60周年研討會時表示，國際社會也讚許台灣是亞洲民主的燈塔，這一切都是大家共同努力的成果。他要代表國家，向彭明敏教授、謝聰敏先生及魏廷朝先生為國為民的勇敢表達欽佩，並感謝他們對台灣偉大的貢獻。

賴清德表示，今天他懷抱感恩的心情，參加《台灣人民自救運動宣言》60周年研討會。看到許多民主運動前輩、專家學者及青年有志來到現場，內心非常高興。代表台灣不同世代都有同樣的心情，就是要探討過去的因果，同時也要追求未來公道，「我們大家一起努力」。

賴清德指出，60年前，在專制獨裁的黑暗年代，彭明敏教授、謝聰敏先生、魏廷朝先生不畏生命危險，發表《台灣人民自救運動宣言》，這是一個非常偉大的行動，深深影響台灣後來的民主發展，也讓我們感受到那個年代台灣人民追求民主、自由、人權的決心。

賴清德說，60年來，經由民主運動前輩一棒接一棒，及台灣人民的共同努力，除了廢除黨禁、報禁及刑法第100條，爭取百分之百言論自由，也推動總統直選、國會改選，促進民主自由發展。現在大家都可以感受到，民主、自由、人權已深深烙印在每一個人心中。

他說，國際社會也讚許台灣是亞洲民主的燈塔，這一切都是大家共同努力的成果。他要代表國家，向彭明敏教授、謝聰敏先生及魏廷朝先生為國為民的勇敢表達欽佩，並感謝他們對台灣偉大的貢獻。

賴清德提到，《台灣人民自救運動宣言》前言一開始就寫道，一個堅強的運動，正在台灣急速開始，這是一千兩百萬人不願意接受共產制度統治，也不甘心被蔣介石毀滅的自救運動，所以大家應該要共同奮鬥，為台灣的民主自由，合理繁榮的社會共同打拚，這是每一個人的權利，同時也是每一個人的責任。

賴清德說，他重讀《台灣人民自救運動宣言》的心得是，第一，這項運動還在繼續，並沒有停止，雖然很多理想已經實現，但還有很多主張並未過時，甚至更加突顯現代的意義，同時也有目標尚未實現，所以我們要繼續共同推動這項運動。

第二，賴清德說，60年前彭明敏教授、謝聰敏先生及魏廷朝先生揭穿20世紀反攻大陸的騙局，現在我們也要有這個勇氣，揭穿共產主義要併吞臺灣的騙局。第三，我們要繼續為台灣民主自由打拚，建立合理繁榮的社會，讓下一代子孫都能繼續享受自由的滋味及民主的成果，才不枉費我們這一代人的責任。

最後，賴清德感謝彭明敏文教基金會、謝聰敏教育基金會及魏廷朝人權文教協會共同舉辦這項研討會，60年非常難得，他也特別前來與大家共同追思、懷念及感謝三位前輩，「我們大家繼續打拚、天佑台灣」。

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