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蘋果7產品明年可能全數淘汰！問世12年Lightning將被USB-C取代

Lightning時代將被USB-C取代。（圖／美聯社／達志影像）

▲Lightning時代將被USB-C取代。（圖／美聯社／達志影像）

圖文／CTWANT

蘋果近日舉行產品發表會，iPhone 16系列問世，隨著科技日漸進步，蘋果逐步將旗下產品充電孔從Lightning轉換為USB-C，目前仍有7款使用Lightning的產品，在蘋果官網繼續販售，不過這些產品很可能在明年就會被全數淘汰。

依照往年慣例，蘋果發表會推出新品就會下架舊商品，官方下架了7款舊型號，當中包含仍使用Lightning的舊款產品，如iPhone 13、AirPods 2、AirPods 3等。

歐盟2022年通過法案，自2024年底開始，歐盟境內所有販售的手機、平板、攝影相機充電接頭，必須統一採用USB-C規格，因此蘋果近年已漸漸將旗下產品的充電孔轉從Lightning換成USB-C。

據外媒《MacRumors》報導，蘋果官網現在依然販售7款產品使用Lightning充電孔，包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone SE 3、巧控鍵盤（Mac）、巧控滑鼠、巧控板和初代Apple Pencil。

《MacRumors》表示，USB-C充電頭用於新 iPhone SE將於明年推出，而iPhone 14和iPhone 14 Plus 將於明年9月停產。第一代Apple Pencil也可能在某個時候停產，而Mac的巧控鍵盤、巧控滑鼠和巧控三件配件，最終應該會更新為 USB-C，這也意味著問世12年的Lightning時代，很快就會結束。

蘋果逐步將旗下產品充電孔從Lightning轉換為USB-C（左）。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘋果逐步將旗下產品充電孔從Lightning轉換為USB-C（左）。（圖／美聯社／達志影像）

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