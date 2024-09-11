信義快連2車禍！修警用監視器酒駕翻覆　被清楚拍下撞擊瞬間

記者張君豪／台北報導

11日上午北市信義快速道路接連發生兩起車禍！先是9時24分林男（43歲）駕駛小貨車從信義快速道路往南行駛到木柵路4段萬芳路交流道時撞及分隔島翻車，接著9時30分往北文山隧道發生聯結車追撞前方4輛小客車；警方調查，林男正要開車去維修道路警用監視器，卻因酒駕翻車酒測值高達0.27mg／L，警方將他依公共危險罪嫌偵辦。



▲11日上午一輛小貨車自撞信義快速道路萬芳匝道分隔島翻車 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



文山一警方調查，當時林男酒駕下萬芳匝道時，稱為了閃避前方車輛，緊急轉彎撞上分隔島，經警方酒測值高達0.27，他向警方表示深夜曾在自家喝酒，天亮出門上班，駕駛小貨車到文山區維修故障的警用監視器，但行經信義快速道路萬芳匝道時未注意到前方塞車回堵，他來不及煞車只能緊急閃避，貨車左傾側翻，林男手臂受傷所幸並無大礙，但因前晚飲酒被測出酒駕，他還沒去維修警用監視器就被警方依法逮捕。







文山一警方表示：林男翻覆貨車有漏油情形，且影響信義快速道路交通難以通行，警方立即啟動交通快打機制，派遣多名警力到場進行交通疏導，同步通報拖吊車、環保局到場協助，翻覆貨車於上午10時46分吊離現場排除、現場油漬清理完畢始開放通行



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