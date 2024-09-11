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經營52年紡織大廠突宣布關廠　員工怒掀公司欠薪扣假：根本惡性倒閉

▲▼桃園大同染整公司將關廠 員工要求補償。（圖／翻攝自桃園市產業總工會）

▲桃園紡織大廠突襲宣布關廠、解雇141人，員工怒掀公司扣假又扣錢，市府前集體抗議要求補償。（圖／翻攝自桃園市產業總工會）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園紡織大廠「大同染整」近日無預警宣布將在10月關廠。百名員工上班到一半突然得知自己失業，氣到10日集體到桃園市政府前抗議，指控大同染整長期違反勞基法，包含加班費短發、苛扣特休假工資、加班時數超時等，要求公司「先補償勞工」再談關廠。

大同染整位於桃園市蘆竹區，1972年成立至今已有52年，資本額達到2.8億元，原本以為公司發展相當穩定，不料大同染整8月底突然向桃園市勞動局提出大量解僱計畫，並宣布將在60日後（10月29日）關廠歇業，預計解雇本國勞工81人及外籍移工60人。

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員工上班到一半突然得知自己失業十分憤怒，在桃園市產業總工會的協助下，於10日集體到桃園市政府前抗議，指控大同染整長期違反勞基法，包含加班費短發、苛扣特休假工資、加班時數超時、片面實施無薪假等，更痛罵公司根本是惡性倒閉，要求公司「先補償勞工」再談關廠。

桃園市勞動局證實，8月28日確實已收到大同染整大量解雇計畫書，預計解雇本國勞工81人及外籍移工60人，除了已要求強制協商，針對公司積欠工資、特休未結算部分各裁罰2萬元外，後續亦會監督大同染整依法給付勞工退休金、資遣費或工資，並要求主動協助員工辦理失業給付及後續轉介就業。

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