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10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

▲▼花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國旅風氣不盛，加上來台旅客尚未恢復，今年旅宿業營收衰退。圖為花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國人瘋出國，今年截至7月將近1千萬出國人次，反觀來台旅客不及一半，僅433萬餘人次，也衝擊國內旅宿業，據統計，墾丁夏都酒店、花蓮遠雄悅來飯店、第一大飯店等10家上市櫃旅館，今年7月營收相比去年同期嚴重衰退，學者直指，政策若不出重拳、無突破性作為，旅宿業今年底到明年恐會倒閉。

前瞻觀光政策研究室分析統計台灣上市櫃觀光產業7月營收數據，旅宿業部分，華園、第一、凱薩、遠雄悅來、夏都、桃禧、力麗、老爺知本及洛基等10大飯店旅館，今年7月營收比較2023年同期，就有8家旅宿業都出現「紅字」衰退，與疫情前2019年相比，也有7家業者衰退。

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▲▼今年來台旅客、出國人次的統計分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲台灣上市櫃觀光產業7月營收統計資料。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

其中以遠雄悅來大飯店衰退最多，今年7月營收2.2億餘元，比起去年營收8.4億餘元，減幅高達72.7%，也比疫情前5.7億餘元、減幅也有6成。富野大飯店、力麗飯店集團今年7月營收，均比去年同期下滑4成之多。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年7月份上市櫃旅館業的營收，相較疫情前同期衰退16.2%，也較去年同期衰退22.9%，顯示外國旅客尚未恢復而國人積極出國之下，國內旅宿業的營運狀況不佳。

黃正聰表示，今年國旅狀況真的不好，3月來台旅客有81萬多人次，4月開始減少變成61萬人次，5到7月都只有50多萬人次，每月卻有150萬人次出國，觀光逆差持續擴大，也使得觀光延伸相關產業的收入大減，影響層面甚廣。

▲▼今年來台旅客、出國人次的統計分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲今年來台旅客、出國人次差距大。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

黃正聰說，最近他聽到旅宿業反映，如果來台旅客不增反減、出國持續旺盛，今年底到明年恐會有更多飯店或旅館倒閉，銀行融資給觀光產業的意願不高，若緊縮銀根，旅宿業經營更困難。

他認為，旅宿業人力成本增加，房價不太有調降空間，政府應開放外籍移工，並放寬簽證。觀光政策不出重拳、沒突破性作為，恐怕每況愈下，觀光無法靠單一部會，必須用國家整體思維，才能解決觀光困境。

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