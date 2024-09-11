快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰「涉毒遭逮捕」拘留一晚

▲罔腰10日涉毒遭警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

變性網紅「罔腰」2021年間曾因聲稱懷孕引發軒然大波，遭警方依違反社會秩序維護法送辦，日前又遭網紅鳳梨指控盜刷信用卡，雙方隔空交戰，不料，一波未平一波又起，她10日晚間涉毒遭警方逮捕並拘留一晚。據了解，此案由鳳山分局查到送辦，但詳細涉及何種毒品，檢警並不透露，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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