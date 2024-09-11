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防備心重！「看起來好相處、其實超難交心」TOP5星座

生活中心／綜合報導

你是容易打開心房向別人吐露心事的人嗎？有些人外表看起來很好親近，但其實戒備心很強，不容易讓別人走進他們的內心世界，《科技紫微網》整理出「看起來好相處、其實超難交心」TOP3星座，來看看自己跟另一半有沒有上榜！

▲選擇親自口述的人，現在的你吸引許多人靠近，可能會有一些許久沒見面或聯絡的朋友突然與你聯繫，或是曖昧對象突然向你告白。（示意圖／視覺中國CFP）

▲你是容易和別人交心的人嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

射手座

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射手座熱情奔放，給人很好相處的感覺，實際上，他們有一套屬於自己的交友標準，你以為你們玩再一起已經是朋友，但可能在射手心裡，他們還沒有把你放到朋友的位置，對他們來說，這些只是出於禮貌的寒暄，他們的交友標準比你想像的嚴格許多。

雙魚座

雙魚座給人的第一印象，常常是善解人意、口齒伶俐，但當你真正深入了解他們時，你會發現他們的戒心其實非常強，雙魚座在面對他人時，總是保持一種安全距離，他們不太會說出自己的心裡話，他們可能會為你排憂解難，但他們卻不會輕易讓你進入他們的內心世界。

牡羊座

牡羊座在生活中可以說是自來熟，跟誰都可以開心聊天，但如果你想與他們建立深厚友誼，就不是件容易的事，在牡羊座的心中，只有跟他們有革命情感的人，才能成為他們的摯友，否則，你在他們心中的位置，可能只是一個普通的朋友，或者說是泛泛之交，他們的友誼，需要時間和經歷的磨練。

天秤座

擁有高情商的天秤座，在與人相處時，會優先考慮對方的感受，但不代表他們會隨便讓人走進他們心裡，天秤座在選擇朋友上，設立相當高的標準，除非是他們真心喜歡的人，否則很難成為他們的朋友，這種高標準的選擇，也反映出天秤座的人，對於人際關係的嚴謹態度。

巨蟹座

巨蟹座總是給人好好先生、好好小姐的印象，無論是朋友還是陌生人，都能感受到他們的熱情與善意，不過，這種熱情不代表他們會輕易對人打開心房，在內心深處，巨蟹座其實是一個非常謹慎的人，想跟他們成為朋友，要有足夠的耐心與誠意，才能夠真正走進他們內心世界。

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