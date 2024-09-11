吃起來不鹹「鈉含量卻超高」！6大地雷食物曝：很多人早餐愛吃

▲常見的早餐食物，吃起來不鹹但可能鈉含量過多。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

攝取過多的鹽分和鈉對身體有害，不過有些食物吃起來不鹹，卻隱藏大量的鈉，像是吐司、番茄醬等，很多都是早餐的常見組合，很容易不小心就忽略。

營養師Ricky在臉書及部落格發文指出，鈉是身體的重要營養素之一，衛福部建議成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克，也就是鈉攝取量一天不要超過6克的食鹽。假如吃太多，可能會造成腎臟負擔，導致心血管和高血壓疾病。

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▲吐司吃起來不鹹，但其實鈉含量很高。（示意圖／翻攝自pixabay）

值得注意的是，有些食物感覺不鹹，但含有很大量的鈉，包括火腿、吐司、起司、番茄醬、泡菜和凱薩沙拉醬。

1.火腿

火腿是用鹽去醃漬的，每100公克的切片豬肉火腿就含有1006毫克的鈉。偶爾早餐吃沒問題，但每天吃就不建議，也不要用火腿這類的加工食品來取代肉類，還是建議多捨取原型食物為主。

2.吐司

2片半的吐司就含有600毫克的鈉含量，8～10片就差不多是鈉含量一天建議攝取量，而且吐司通常不會單吃，會額外加其他的東西。更可怕的是，吐司吃起來並不會鹹鹹的，所以很多人都不會注意到吐司也含有鈉。

3.乾酪（起司）

每100公克的切片乾酪含有1594毫克的鈉，雖然起司是不錯的鈣質與蛋白質來源，不過其中的鈉含量也是要多注意的。另外，通常乾酪也是全脂乳，所以熱量也都很高。

4.番茄醬

每100公克的番茄醬含有907毫克的鈉，所以很多醬料就算不是醬油或重口味的調味醬，不代表不會鈉含量過高。建議可以選擇低鈉版本的番茄醬，或是不額外加鹽的罐裝整顆蕃茄，直接買新鮮的大番茄會更好。

5.泡菜

每100公克的黃金泡菜含有497毫克的鈉，韓式泡菜每100公克含有487毫克的鈉，台式泡菜每100公克含有330毫克的鈉，有時候去小吃店拿小菜的泡菜份量，一不小心就會吃超過。

6.凱薩沙拉醬

吃起來完全不鹹，但每100公克的凱薩沙拉醬含有1275毫克的鈉，其實沙拉醬的鈉含量都不是很低，在挑選市售沙拉醬時，可以看一下背後的營養標示，或是挑選低鈉版本。

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