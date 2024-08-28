A走《沃草》1741萬！林祖儀還錢仍被起訴　2任執行長都出事

▲《沃草》前執行長林祖儀涉侵占公款遭起訴。（資料照／翻攝林祖儀臉書）

記者劉昌松／台北報導

網路媒體《沃草》前執行長林祖儀，涉嫌偽造股東會議紀錄，假冒公司名義向銀行貸款，然後把錢轉入私人帳戶，另外又以不實的委外專案名義，侵占《沃草》資金，累計2015年到2020年間，不法所得約1741萬元，台北地檢署28日依侵占、背信等罪起訴林祖儀和助理吳星澄。林祖儀是繼柳林瑋後，第2位惹上刑案的《沃草》執行長。

《沃草》是由米迪企業公司獨資成立的沃草有限公司，希望藉由網路媒體的力量，監督政治人物並為公民發聲，在創辦之初，因太陽花學運等社運活動，吸引不少網友關注，但高階主管卻接連出事。

2015年間，《沃草》首任執行長柳林瑋被控冒用「1985聯盟」名義，對外私募30萬元，柳林瑋坦承公、私帳混用，坦承犯行，獲檢察官處分緩起訴，但柳林瑋之後又因強吻女子，被依強制猥褻判刑8個月，現已刑滿出獄。而當年接替《沃草》執行長一職的，正是林祖儀。

▲《沃草》首任執行長柳林瑋也曾因私下對外募款，獲檢察官處分緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢起訴指出，林祖儀從2015年6月16日到2020年10月15日間，擔任《沃草》執行長工作，卻不斷從《沃草》帳戶提領現金，另外成立空殼公司「好滴有限」，多次以「貝殼放大」、「專案開發款」等名義，把《沃草》的錢轉到好滴公司，又要《沃草》聘請的員工幫忙處理好滴事務，卻由《沃草》支付員工加班薪資。

誇張的是，林祖儀還找助理吳英星澄偽造母公司米迪的負責人徐源春簽名，以不實的股東會議紀錄，申辦貸款60萬元，銀行撥款後，很快就被林祖儀轉進個人名下帳戶，直到2020年9月，林祖儀又用《沃草》名義申貸500萬元成功，被米迪公司發覺有異，查帳後趕緊把錢匯還銀行，並揭發全案。

林祖儀曾為此公開道歉，但僅承認是資金調度不適當，否認侵占公款，全案進入偵辦後，雖然林祖儀將相關爭議款項歸還米迪公司，但台北地檢署調查後，依偽造文書、背信、業務侵占等罪，將林祖儀吳星澄2人起訴。