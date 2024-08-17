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社會 社會焦點 保障人權

駕駛被按喇叭嚇到錯打倒車檔　停7秒挨罰2.4萬！結局逆轉

記者黃翊婷／台北報導

上班族阿強（化名）去年7月間駕駛他人所有的A車去上班，因變換車道發生行車糾紛，遭後方駕駛猛按喇叭，他嚇了一跳趕緊停下，又因為緊張不慎切換成倒車檔位，在車道暫停7秒，因而遭檢舉開罰2萬4000元，A車車主也受到波及挨罰。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿強暫停車道7秒並非故意阻擋後方車輛，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿強因為緊張，不小心打錯檔位。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年7月間駕駛A車去上班，途中因變換車道發生行車糾紛，遭檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」之違規行為，因而遭開罰2萬4000元罰鍰並記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習，A車車主也被裁罰吊扣汽車牌照6個月，2人不服裁罰結果，決定提出行政訴訟。

阿強表示，當時他變換車道進入中線，遭後方駕駛逼車、持續性按喇叭，但前方有公車停靠、周遭有機車穿梭，沒有辦法立即轉回外側，加上他被持續的喇叭聲弄得很緊張，結果不小心切換錯誤進入倒車檔位，發現之後便立刻進行調整，接著駛離，並非故意阻擋。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現阿強確實曾在路口緊急剎車，隨後倒車又暫停，停止7秒才繼續往前行駛。

不過，法官進一步追查發現，阿強當日駕駛的A車並非他的慣用車輛，經比對車輛型號，A車與他的慣用車輛在倒車、前進、空檔的排檔變換方向有極大差異，A車的倒車檔是往上打檔，他的慣用車輛則是往右下打檔，他在情急之下不慎打錯檔位，並非不可能發生的事情。

法官指出，阿強因為打錯檔位在車道暫停7秒，擔心影響行車安全進而開啟雙黃燈示警，他的行為並非故意阻擋後方車輛，與道交條例第43條第1項第4款所規定的「非遇突發狀況」、「任意暫停」要件不符，也沒有達到危險駕駛的程度，最終裁定撤銷阿強與A車車主的處分，全案仍可上訴。

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