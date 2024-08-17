路口禮讓行人「唯一沒讓家人」　駕駛遭警開罰3600元傻眼

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年6月間開車行經台北市文林路與中正路口，暫停禮讓所有行人通過，唯一沒有禮讓的是準備上車的家人，沒想到竟遭警員當場舉發，挨罰3600元。台北高等行政法院審理之後，認為阿榮的家人有拋棄優先路權的默示意思，加上當時人車距離沒有很近，無危害家人安全之虞，最終裁定撤銷原處分，阿榮免罰。

▲阿榮因為沒有在路口禮讓「家人」，被警員開單。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿榮去年6月間開車行經台北市文林路與中正路口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」之違規行為，被警員當場舉發，他雖然有陳述意見，但經舉發機關查復之後仍認定違規，因而挨罰3600元罰鍰。

阿榮不滿提出行政訴訟，他表示，當時已經禮讓所有行人通過路口，唯一沒有禮讓的一位行人是他的家人，為了保持交通順暢，他在家人的示意之下以安全方式先行通過路口，沒想到卻因此挨罰。

台北市交通事件裁決所則認為，行人在行人穿越道上具有絕對路權，不會因為行人的身分而有所不同，車輛距離行人3公尺以內應一律禮讓，原處分是依法裁罰，並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視警員密錄器影像，發現阿榮駕駛的車輛行駛至事發路口時，有先等待行人穿越道上的多位行人通過，家人則停下沒有繼續通行，接著他的車子從家人前方通過，當時人車相距大約2至3組枕木紋，相當於距離2.4公尺至2.8公尺之間，等到車子完全通過路口，家人才繼續前進並上車。

法官認為，阿榮已有依法先禮讓多數行人，當時後方確實有其他左轉車輛正在等待，路口交通順暢遭受影響，家人讓他的車子先行通過路口、他將車子停靠路邊讓家人搭乘，雙方已達成共識，可見家人有拋棄優先路權的默示意思，加上當時人車距離沒有很近，並無危害家人安全之虞，最終採信阿榮的說詞，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。