快訊／台中1歲女嬰疑「痰咳休克」送醫不治　保母涉違法收托

▲台中市沙鹿區一名1歲女嬰疑似因痰咳導致休克死亡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許權毅、閔文昱／台中報導

台中市沙鹿區今（10日）上午驚傳一名1歲女嬰死亡，報案的保母表示，女嬰疑似因痰咳導致休克，送醫後不治。對此，台中市社會局表示，該女嬰由周姓保母照顧，但該地點非登記收托地址，且該保母已於今年2月辦理暫停托育，疑似涉及違法收托，將會依法嚴查嚴懲，絕不寬貸。

台中清水警分局表示，警方在11時40分許接獲119通報，有1名女嬰休克送醫救治，經急救後於下午1時30分宣告不治。警方已依規定通報社會局，並報請台中地方檢察署檢察官相驗以釐清女嬰的確切死因。

事實上，有民眾在上周就曾檢舉周姓保母在龍井區另一處違法收托。社會局派員前往查核，但保母以私人住宅為由拒絕訪輔員進入，並否認收托幼兒。該案預計在2個月內將進行複查。

社會局強調，若周姓保母未辦理恢復即收托，將違反居托管理辦法第15條規定，社會局可令其限期改善，若後續追查發現收托人數達5人以上，將依違法兒少權法第82條規定，裁罰6萬元到30萬元罰鍰並公布其姓名。

台中市社會局呼籲，合格的保母必須向縣市政府登記，取得居家式托育服務登記證書。如若民眾發現非法收托情事，可向社會局進行檢舉，社會局將持續查察，以確保兒童的權益。