國3大溪段15車連環撞　北上一度癱瘓！疑未保持安全距離釀禍

▲國道3號北上60K大溪隧道段發生15輛車連環碰撞事故，警方到場處理。（圖／國道六隊提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導



國道3號桃園大溪北上60K隧道段，今（10）日上午8時許發生15輛大小車碰撞事故，國道六隊會同警消到場處理，由於事故現場佔用內3線處理，一度造成北上路段幾乎癱瘓，高公局與國道六隊緊急成立應變小組處理，經過初步調查，事故發生原因疑似未保持安全距離釀禍，所幸現場並未傳出人員受傷，15位駕駛均未有酒精反應，事故現場於上午9時46分排除，肇事原因仍在調查釐清。

▲事故現場一片凌亂。

國道六隊指出，今天上午8時21分許，45歲曾姓女子駕駛轎車行駛內側車道，不慎碰撞前車，致使前車再碰撞另一輛轎車；後方第二起則為41歲蔣姓女子駕駛轎車碰撞前車；第三起爲60歲劉姓男子駕駛轎車碰撞前車；第四起則為34歲黃姓女子駕駛轎車為閃避至中線車道碰撞中線車道自小客貨；第五起爲40歲邱姓男子駕駛自小貨碰撞前車致該車再往前碰撞前方2輛車；另39歲簡姓男子駕駛大貨車因閃避碰撞前方另一大貨車而肇事，現場共計15輛大小車碰撞，所幸無人受傷。

15位駕駛均無酒精反應，初步調查疑似未保持安全距離而肇事，因事故現場占用北上內側3車道，導致北上車流嚴重打結，所幸事故現場於上午9時46排除，肇事原因仍待進一步調查釐清。



國道六隊呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離，肇事者除處罰新台幣3000至6000元外，若因而肇事導致重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。籲請用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意車前方動態，切勿疲勞駕駛，遇車流回堵應開啓危險警示燈警示後車，以維持行車安全。