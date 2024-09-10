台中消防員墾丁潛水亡今解剖　妻忍悲到場...9／23辦告別式

記者唐詠絮／彰化報導

台中市消防局第五大隊消防員張士昌，8日利用休假自費前往屏東墾丁參加潛水訓練，因身體不適送醫搶救不治，醫院電腦斷層檢查判定有硬腦膜下出血等情形，今天解剖進一步釐清死因，台中消防局派員全程陪同，堅強的張妻始終低頭不語，場面相當哀戚。

▲台中消防員潛水身亡，今解剖釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

▲屏警與彰檢檢察官。

意外發生當日為進行潛水海洋實習，同行人員有4名教練、6名學員，人員於海面上進行集結時，同行學員發現張員有身體不適、意識改變等情形，協力拉至上岸後，立即施以CPR急救處置，並通報屏東縣消防局，由恆春91送往恆春旅遊醫院進行急救。

張員經急救後恢復心跳並轉送高醫大，經醫院電腦斷層檢查判定有硬腦膜下出血等情形，急救情形不樂觀，經家屬忍痛同意放棄急救，並送往彰化殯儀館。

張員平日做事相當盡責，一切按照規定來，自我要求非常高，也經常熱心助人，是同事眼中很棒的學長，搶救無效離世的消息傳出後，曾共事過的長官以及多年的警義消好友、慈濟師兄姐都前往彰殯悼念。

張員家人對外皆不回應，據悉將於9月23日舉辦告別式，詳細的公祭時間由台中市消防局對外說明，由於事發地點在屏東，彰化地檢協助屏檢代驗，今天下午解剖，會將全部資料彙整給屏檢綜合判斷，以釐清確切的死亡原因。

▲張姓消防員在墾丁潛水送醫不治。