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消防員墾丁訓練溺水！送醫判定硬腦膜下出血　家屬忍痛放棄急救

▲▼ 台中市消防員南下墾丁潛水卻發生溺水意外，命危搶救中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台中市消防員南下墾丁潛水卻突然失去意識，家屬忍痛同意放棄急救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市消防局一名53歲張姓消防員，自費自假到墾丁參加潛水訓練，今(8日)從恆春雷打石出水口右側下岸後溺水，送往高雄醫藥大學持續治療，但院方表示「張員急救無效」，家屬忍痛同意放棄急救，後續將送往彰化殯儀館。台中消防局指出，張員遭逢意外，讓家人哀慟、同事備感哀傷，本局將全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

台中消防局指出，張員為警察專科學校警員班136期消防科/警察大學消佐班16期畢業，年53歲，從民國80年投入消防工作，迄今33年，曾任東英分隊小隊長、溪湳分隊分隊長、火災預防科科員等職務，並曾受火災搶救初級班、化學災害搶救指揮官班、火場指揮班、急流救生進階班等訓練，內外勤經歷豐富，於113年9月8日利用休假自費前往屏東墾丁參加潛水訓練，因身體不適致意識改變等情況送醫搶救不治，不幸死亡訊息傳出後，同仁皆感萬分不捨。

事發當日為進行潛水海洋實習，同行人員有4名教練、6名學員，人員於海面上進行集結時，同行學員發現張員有身體不適、意識改變等情形，人員協力拉至上岸後，立即施以CPR急救處置，並通報屏東縣消防局，由恆春91送往恆春旅遊醫院進行急救，後續恢復心跳並轉送高醫大，經醫院電腦斷層檢查判定有硬腦膜下出血等情形，急救情形不樂觀，經家屬忍痛同意放棄急救，後續將送往彰化殯儀館。

張員彰化人，為當兒女榜樣，持續利用工作之餘進修，在吳鳳研究所修得碩士學位，也經常鼓勵後進學弟妹唸書考試充實自己。於今(113)年6月調任第五大隊擔任組員一職，工作態度積極進取，身先士卒、出勤救災、救難總是急為先峰，足為模範，並不吝與後進學弟妹分享救災經歷，如今卻遭逢意外，讓家人哀慟、同事備感哀傷，本局將全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

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