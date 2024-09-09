俄節目呼籲克宮核打擊英國　引發「水下核爆」擊沉倫敦

▲專家塞吉延科在HHTB新聞頻道的節目呼籲克宮對英國進行核打擊。（組圖／翻攝自X、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯最近流出一段影片，親克宮的HHTB新聞頻道呼籲總統普丁對英國進行核打擊，以製造海嘯、摧毀倫敦，引發英國的強烈反應。

據《鏡報》報導，節目中，53歲專家塞吉延科（Vladimir Sergienko）表示，俄羅斯現有的核武政策已經過時，因此普丁應該採取更激進的行動來震撼西方國家。他呼籲克宮發射核彈，引發「水下核爆」擊沉倫敦，這樣英國就會在瞬間被斷網，陷入混亂。

塞吉延科的言論引發現場嘉賓熱烈討論，其中一人表示，「如果沒有英國，就沒有問題。」另外還有一名節目嘉賓開玩笑道，俄軍應在攻擊前3天給英國人「游」過英吉利海峽的機會。節目中的激進言論不僅凸顯了俄羅斯與西方國家之間的對立升級，也顯示英俄2國的關係十分緊張。

俄軍前坦克指揮官古魯列夫（Andrei Gurulev）也參與了這項討論，強調俄羅斯擁有足夠的戰術核武來徹底摧毀英國。他主張進行先發制人的打擊，阻止英國及其他西方國家利用北約提供的飛彈對俄羅斯領土進行攻擊，甚至建議使用能攜帶核彈頭的核動力無人潛航器「海神」（Poseidon）進行打擊。