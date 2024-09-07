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重複發薪逾萬筆！2天追回3.8億　台中郵局：自己疏失不會報警

▲台中郵局針對重複發薪一事表示，自己疏失，不需報案。圖非事件郵局。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

▲台中郵局針對重複發薪一事表示，自己疏失，不需報案。圖非事件郵局。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

中華郵政台中民權路郵局5日發放國軍薪資時，重複入帳1萬0964筆，等同有人領到雙倍薪，郵局發現後立即進行沖銷作業，已提領部分則緊急與用戶聯繫，2天內火速狂追回3.8億元，台中郵局透露，目前仍有12筆、40多萬未追回，疏失由台中郵局自己造成，因此不會向警方報案，但仍希望儲戶盡快將溢轉帳的款項存回。

台中郵局表示，因同仁9月3日進行作業傳送，根據程序，薪轉作業傳送後，還要主管覆核，當天主管已經覆核，但同仁誤以為檔案刪除沒有成功，因此9月4日再次進行作業傳送，隔天則是不同主管覆核，導致出現重複入帳情況。

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由於金額超過3.8億元，郵局當天隨即發現該情況，並立即啟動追回作業，台中郵局指出，當天隨即啟動沖銷作業，絕大多數款項都已追回，但因部分薪轉帳戶撥款第一時間已被提領，金額不足，無法沖銷，因此也緊急聯絡當事人，陸續追回款項。

台中郵局透露，目前約仍有12筆約40多萬未追回，暫列預付款，但因疏失係由台中郵局自己造成，因此不會向警方報案，仍積極聯絡儲戶，希望儲戶盡快將溢轉帳的款項存回。

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