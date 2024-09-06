開大強棒迎新生　林玥秀：展現「拼到底」精神

▲林玥秀校長擔任先發投手、蕭君華學務長及校貓小珍珠為後援投手、打擊手郭晉源。（圖／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學6日舉行「開大強棒-開南大學113年新生入學講習」活動，以熱鬧的開大棒球日歡迎新生，並由學長姐扮演球隊經理，大一導師扮演教練，帶領新生入場，走向人生的另一個球場。校長林玥秀說，以「開大強棒」歡迎新生，不僅是郭李建夫總教練率領開南大學優秀棒球隊的象徵，更是開南大學「拼到底」的精神體現。

「開大強棒」活動由林玥秀校長擔任先發投手、蕭君華學務長及校貓小珍珠為後援投手、打擊手郭晉源副校長、捕手賴沅暉副校長及競技啦啦隊等人，一同進行開球儀式。

▲教職員合唱迎新。（圖／開南大學提供）

林玥秀校長鼓勵新生們充分利用學校提供的各種資源和機會，積極參與校內外的活動，無論是在學術研究、體育競技，還是與國際學生交流方面，學校都是新生堅強的後盾。未來無論面對什麼樣的挑戰，勇敢揮棒，才能擊出屬於自己的全壘打！

▲社團表演迎接新生。（圖／開南大學提供）

開南大學以棒球場及球賽為主題的情境式設計，各種社團賣力演出，校長與教職員也化身合唱團表演，讓活動熱鬧而有趣。新生每人都會獲得學生會發送的球賽入場券及應援拍拍扇，憑入場券可進入觀看社團表演及參與抽獎，並結合學生會規劃的社團博覽會，五大性質的社團擺攤招生，期新生入學後能有嶄新的開始。