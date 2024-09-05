新加坡「隔離措施」嚴防變種M痘　羅一鈞分析國內整備：不用跟進

▲疾管署副署長羅一鈞說明M痘疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

非洲爆發變種M痘疫情，包含歐洲的瑞典、亞洲的泰國已有境外移入病例出現，新加坡衛生部宣布即起針對M痘確診者及其密切接觸者，一律隔離21天。台灣是否會跟進措施？疾管署副署長羅一鈞表示，台灣與新加坡情況不同，維持目前的防範措施可以足夠因應，不會恢復強制隔離手段。

新加坡目前在港口與機場設立體溫檢測站，針對疫區入境旅客進行監測，入境旅客也要申報與Ｍ痘有關的病症或旅遊史，如果有疑似病例，將送往醫療機構隔離檢測；如果確診M痘，確診者和接觸者都要進行隔離。

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羅一鈞分析，新加坡本土疫情沒有廣泛流行，疫苗整備不足，所以會採取這樣嚴格的防範措施。至於我國，先前在出現本土首例個案時確實有進行強制隔離，但是當時造成醫療資源佔用，且個案長時間隔離產生身心煎熬，醫護人員照護也是負擔。

羅一鈞指出，國內從去年3月底開始提供公費M痘疫苗接種，後續在4月就改變隔離處置，病情需要才會住院隔離，如果經過醫師評估不用住院，就在家自主健康管理；至於機場邊境的體溫監測，國內從SARS以來一直都維持該措施。

▲Ｍ痘疫苗接種創新高，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國內針對變種M痘疫情防範，首先提升非洲7國旅遊疫情建議等級，其中疫情爆發中心的剛果民主共和國為「第二級：警示(Alert)」，其餘鄰近、出現變種病毒疫情6國則是「第一級：注意(Watch)」，提醒民眾注意。

之後經過專家會議，也決議即起增加2類公費疫苗對象，提升醫療機構感染管制裝備，另建立快速檢驗技術已經在本周上線，將檢驗時間縮短到半天內，用以及早偵測。

羅一鈞表示，維持目前的防範措施可以足夠因應變種Ｍ痘疫情，但還是鼓勵高風險民眾出來打疫苗，因為邊境防堵是一時的，如果到整個社區有個案，邊境不一定可以攔著，還是要靠疫苗接種和社區防範措施。

國內從2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至9月2日累計確診409例病例（386例本土及23例境外移入），其中今年累計50例(46例本土及4例境外移入)，雖然疫情傳播風險持續，目前個案都是先前國際主要流行的第二型，沒有驗出新變種的第一型Ib病毒。