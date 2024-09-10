蘋果秋季發表會總整理！iPhone 16「加量不加價」　AI中文版明年登場

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會10日凌晨正式登場，今年以「It's Glowtime」作為主題，包含外界矚目的iPhone 16系列、Apple Watch等新品都在這次發表會中登場，今年主要圍繞在iPhone 16系列、Apple Watch及AirPods上，在公佈產品內容同時也不斷狂打AI相關功能， 《ETtoday新聞雲》就替讀者整理完整內容，只要看一篇就能迅速了解全部發表會重點資訊！

※詳細售價以台灣官網為準

在2024年秋季發表會中，將推出iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2（新顏色）、AirPods 4、AirPods Pro 2，同時將上次WWDC所展示的AI相關功能更進一步介紹，測試版本將在10月推出，完整版本會在年底前推出，而中文版本預計於明年推出。

Apple Watch Series 10（$399美金／台灣售價 13,500元；9/20上市）

Apple Watch Series 10將是迄今最大螢幕機種，相較於上一代大了30%，而在薄度上面則僅有9.7mm，比上一代減少了10%薄度，重量方面則因為拋棄不銹鋼採用拋光鈦金屬，少了20%的重量。

官方表示，這一代的螢幕將設計成最容易閱讀的機種，將可以將字體放大，且不會影響可以閱讀的內容，而也是首款採用OLED的表面，在傾斜角度觀看亮度將可以提高40%，讓訊息更容易看清楚。而這代也將採用全新的充電設計，只要30分鐘就可以達到80%的電量，充滿將可以使用18小時。

在Series 10可以透過App注意健康相關問題，尤其針對全球超過數億人有的「睡眠中止症」，這次將可以偵測「呼吸紊亂」，了解自己在睡眠時是否安穩，當偵測到重度睡眠障礙時將會提醒使用者，這個技術將會迅速在各地區上線，同時Series 9 跟 Apple Watch Ultra 2也將可以使用此功能。

透過揚聲器進行音訊播放，以及通話中的語音隔離

現在可以透過 Apple Watch Series 10 上的內建揚聲器播放音訊。使用者現在除了撥打通話之外，也可以直接在 Apple Watch 聆聽一系列 App 的音訊，包括 Apple Music、Apple Podcast、Apple Books 和其他第三方 App。

Apple Watch Series 10 也使用了在 4 核心神經網路引擎上運行的新型語音隔離神經網絡，以降低電話或 FaceTime 語音通話的背景噪音，因此，使用者的聲音在通話者端聽起來清脆而清晰，即使在滿座餐廳、城市街道或戶外颳風等嘈雜環境中，音訊都能保持清楚。



Apple Watch Ultra 2（$799美金／約台幣27,900元；9/20上市）

在Apple Watch Ultra 2方面，如外界預料並沒有推出3代，則主要推出全新錶帶、外殼。

▼秋季發表會由Apple Watch Series 10開場，是迄今最大螢幕的Apple Watch。（圖／蘋果官網）

主打AI降躁、更優質通話體驗的AirPods 4（$129、179 ／台灣售價4,490、5,990；9/20上市）



在今年蘋果推出AirPods 4，打造貼合各種耳型、最舒適的耳機，而跟上AI浪潮，當使用AirPods 4時可以透過點頭、搖頭進行控制，也會針對環境進行降噪。而這代也將會有更小的充電盒，同時支援無線充電。

此外，今年更推出一款「主動降躁」的AirPods 4，售價相較於一般版本多出50美金，將「主動式降噪」功能引進了開放式耳機設計。具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 在升級版麥克風、H2 晶片之力和先進的運算音訊加持下，能夠幫助降低飛機引擎與都市交通等環境噪音。具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 藉由軟硬體整合運作，提供最自然的聆聽體驗，並加入「通透模式」等智慧功能，讓使用者能時時注意周遭環境；「適應性音訊」可根據使用者環境條件，動態融合「通透模式」與「主動降噪」功能；以及「對話感知」會在使用者與旁人說話時，自動降低媒體播放音量。

▼這次充電盒將支援無線充電。

AirPods Pro 2

蘋果為 AirPods Pro 帶來了聽力健康功能：聽力保護、聽力測試和助聽器等功能，將會在秋季推出，首發將在100多個地區上線。

AirPods Max

AirPods Max 現在擁有五種美麗的新顏色，包括午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色，外觀與 Mac、iPad 等其他 Apple 產品相得益彰。此外，AirPods Max 現在也能夠支援 USB-C 充電方式，不論在家或在外使用都更方便。



iPhone 16（128G 799美金／台灣售價29,900元台幣） 、iPhone 16 Plus（128G 899美金／32,900台幣）

眾所期待的iPhone 16在今年 蘋果AI（Apple Intelligence）加持下備受期待，今年推出5款新色黑色、白色、藍色、青色、粉紅色（正式名稱待官方公佈），同時一樣以航太及金屬打造，比初代多出50%硬度、是其他智慧型手機的2倍。在電量方便，加大了電池容量，以及受到全新A18晶片所賜，將更有效的省電，解決散熱相關問題。

如同先前預測，iPhone 16將搭載A18系列晶片，將消耗電力降低30%，能更加解決散熱問題；而在機身部分將多出操作按鈕（Action Button）、相機控制（Camera Control），分別可以自訂義習慣的使用App、直接滑動手指來放大和縮小相機焦距。

在AI方面，蘋果推出與三星類似的「搜尋圈」功能，蘋果稱此功能為「智能視覺」，透過照片就可以立刻搜尋相關資訊，包含餐廳營業時間、寵物品種等等，這些功能可以直接透過相機控制（Camera Control）直接搜尋。

鏡頭 ：採用垂直鏡頭排列；4800萬畫素、超廣角鏡頭、支援微距拍攝、支援空間拍攝

▼iPhone 16新色一覽。



專為蘋果AI打造的 iPhone 16 Pro 系列

在尺寸方面，iPhone 16 Pro 6.3吋、iPhone 16 Pro Max 6.9，採用5級鈦金屬，邊框則是迄今最薄產品，除了原色、黑色、白色外，如外界猜測，今年將以「沙漠鈦金」取代藍色登場。

在晶片上與iPhone 16不同， iPhone 16 Pro 搭載更高級的A18 Pro，將可以讓效能、處理速度更加提升，它也是基於 3nm 技術建構的。它擁有比 A17 Pro 更快、更有效率的神經引擎。此外，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的專用相機控制（Camera Controll）具有觸覺回饋功能，點擊即可啟動相機App，再次點選可拍攝照片。

鏡頭： 4800 萬畫素超廣角相機、超廣角鏡頭、支援微距拍攝、支援空間拍攝

影片拍攝將可以支援到4K、120fps

在AI方面，蘋果推出與三星類似的「搜尋圈」功能，蘋果稱此功能為「智能視覺」，透過照片就可以立刻搜尋相關資訊，包含餐廳營業時間、寵物品種等等，這些功能可以直接透過相機控制（Camera Control）直接搜尋。

▼今年在iPhone 16 Pro上推出原色、黑色、白色及沙漠鈦金色。





