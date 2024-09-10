iPhone 16 Pro「升級1功能」爆心動！一票12用戶：沙漠金我來了

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著iPhone 16系列正式發表，相關討論不斷，就有網友發現，iPhone 16 Pro和Pro Max的升級亮點中，有特別強調「全新內部散熱結構設計」，這讓飽受過熱困擾的用戶眼睛一亮，其中不少iPhone 12苦主更興奮直呼，「16 Pro沙漠金我來了！」

看完凌晨的蘋果秋季發表會後，許多人對於散熱功能的升級相當關注，其中iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max內部採全新的散熱結構設計，加上玻璃機背的優化，散熱效果可達20%。

一票蘋果用戶在Dcard激動表示，「受不了我的12 Pro，整天都燙個不停，16 Pro沙漠金我來了」、「+1，我12也是」、「+1，12 Pro燙到不行」、「一直發燙超討厭的」、「真的！我剛起床，充完電也是燙的，電量原本100現在93」。

蘋果產品行銷資深副總裁Kaiann Drance就指出，iPhone 16改善了散熱設計，包括底部散熱結構採用「100%再生鋁金屬」，加上玻璃機背經過最佳化處理，讓散熱效果更出色，相較於前一代，預估能夠提升20%的持續效能。

值得一提的是，先前《Apple insider》報導指出，經調查超過2000名蘋果用戶，是否願意換iPhone 16系列手機，最多人在意的條件為「價格」，高達30.9%；其次是「散熱表現」，約26.8%；第三名則為「AI功能的表現」，約21.6%。