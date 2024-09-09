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台鐵漲價案10日董事會討論　最快明年實施

▲▼台鐵,台鐵返鄉,台鐵月台,台鐵北返。（圖／台鐵）

▲台鐵公司董事會明討論票價調漲方案。（圖／台鐵）

文／中央社

台鐵公司董事會明天下午討論票價調漲案，台鐵營運部門建議採投資報酬率3%方式計算平均漲幅，並以遞遠遞減方式調整，對民眾影響最小，估計最快明年初實施。

台鐵票價29年沒有變動，在台鐵改制前，學者專家多次呼籲台鐵票價應回到合理機制，今年初台鐵完成公司化後，持續積極研議，明天下午董事會討論。

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台鐵票價有一套計算公式，依規定可依投資報酬率3%到5%計算；不過，因已29年未調整，避免調幅過大，台鐵營運單位建議採用投報率3%計算平均漲幅，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。

台鐵認為，目前短途通勤旅客使用TPASS比率高，票價調漲較無影響，中長途漲幅相對較低，但仍要維持競爭力，對旅客影響也要降到最低。

依據台鐵按區間車基本費率每人每公里新台幣1.46元（含稅），用3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率每公里1.98元，平均調幅35.6%，至於短、中、長途的調幅分配，台鐵營運部門明天將在董事會報告，交由董事會討論。

不過，台鐵董事會通過的票價調漲案，還要送交通部費率審議委員會審查，台鐵的建議案仍可能在費率審議委員會中修正，費率委員會通過後的票價調漲案還要呈報行政院，後由行政院核定。

台鐵預計新票價在行政院核定後3個月實施，主要是票價系統修改複雜，包括一般、支線、法定優待、商務座艙、電子票證回饋等，而且依規定，新票價上線前，還要公告1個月。

台鐵希望票價調漲案9月底前能報行政院，估算最快明年初實施。

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