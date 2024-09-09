推理遊戲宣導國安獲好評　調查局《謎島伏流》高雄駁二邀闖關

▲調查局和和國防政治作戰局合作，今（9日）起在高雄駁二特區辦展宣導國安知識，推出新版沉浸式國安推理遊戲，歡迎民眾闖關解謎。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局去年（2023年）首度嘗試以推理遊戲宣導國安觀念獲得好評，今年再度推出沉浸式遊戲體驗，並移師高雄駁二特區設展，今（9日）起為期3周，每周五、六、日各開3場次現場報名，歡迎民眾前來挑戰《謎島伏流》主題遊戲，找出企圖竊取我國軍事科技機密的神秘間諜，究竟是誰。

調查局絞盡腦汁宣導國安，去年邀羽球天后戴資穎拍攝《國安有你、雙打出擊》，今年6月邀職棒球星中信兄弟王威晨、吳俊偉合拍《國安本壘、一起守護》等短片，拉近與年輕族群距離，效果不錯，去年更首度嘗試沉浸式國安推理遊戲體驗，在北市松菸文創園區特展為期1周，獲得極高人氣、近9成問卷回收表示滿意。

▲啦啦隊中信PS女孩妮可受邀為調查局和和國防政治作戰局合辦國安特展衝人氣。（圖／調查局提供）

調查局再接再勵，和國防政治作戰局合作，今起在高雄駁二特區「Pinway」倉庫設展，推出主題為《謎島伏流》的國安推理遊戲，故事設定在郵輪「冒險夢號」舉辦的1場科技發表會，驚傳兇殺命案，兇手藏身在貴賓與工作人員中，真實目的是企圖伺機竊取軍事科技機密。

遊戲者須依照遊戲中的線索，抽絲剝繭找出真兇、揭發神秘間諜面目，及時反制危害國安意圖，遊戲限時2小時。據悉，《謎島伏流》委由國內1家專做密室逃脫、沉浸式遊戲的專業廠商開發，較往年更細膩、難度更高，把嚴肅枯燥、令人望而生畏的國安知識，化成引人入勝的劇情。

▲調查局和和國防政治作戰局合作，在高雄駁二特區辦展宣導國安知識，今（9日）舉辦開幕儀式，調查局長陳白立（前中）與來賓合照。（圖／調查局提供）

調查局長陳白立今南下主持開幕儀式後，和多位調查官試玩《謎島伏流》，差點卡關。參與開幕儀式的來賓，包括政治作戰局副局長張維新、高雄市副市長林欽榮、高雄市警局長林炎田、廉政署南部地區調查組長檢察官王柏敦，對今年的國安推理遊戲也刮目相看。

今開幕儀式還邀請戴資穎的父親戴楠凱、中信兄弟PS女孩妮可與多位各領域KOL（意見領袖）、網紅共襄盛舉，一起燒腦破關解謎，對國安推理遊戲精緻程度，印象深刻。

▲調查局長陳白立試玩難度提高的《謎島伏流》，差點卡關，覺得燒腦。（圖／調查局提供）

現場另規劃國安／國防展覽、播放短片的小劇場，宣導近年境外敵對勢力對我國滲透分化、物吸利誘、網路攻擊、散布假訊息、竊取機密等手段與方式，還可體驗AR虛擬身分、線上心理測驗遊戲等有趣互動。

觀展者只需填寫回饋問卷，就可參加抽獎，包括AirPods一名、誠品禮券500元四份，另做完線上國安小測驗，憑積分可領調查局提供主題T-shirt、國安帆布袋、政戰局提供杯墊等小禮物，現場還有調查局吉祥物筆記本、政戰局L型資料夾，人人有獎。

▲調查局和和國防政治作戰局合作，今（9日）起在高雄駁二特區辦展宣導國安知識，推出新版推理遊戲寓教於樂，並邀啦啦隊中信PS女孩妮可等來賓吸引人氣。（圖／調查局提供）

陳白立表示，希望藉遊戲與展覽的方式提醒國人，不懷好意的境外敵對勢力，時時刻刻在暗處對我們造成威脅並伺機破壞，需要國人辨明真假、同心協力，才能共同守護國家安全與社會安定。

這場特展今起到本月29日止免費開放參觀，每周五、六、日各開放3場次報名闖關《謎島伏流》，中秋節前1天的16日加開3場次，調查局歡迎民眾到《全民保FUN趣》粉專，或上網搜索《謎島伏流》，調查局強調今年絕對不能錯過的一場沉浸式推理遊戲，就在高雄駁二藝術園區「Pinway」，「調查局出品、品質保證！」