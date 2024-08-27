陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

▲陸中小學新教材全面推進「習思想」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新學期即將開始，大陸教育部表示，今年秋季開學起，大陸全國小學和國中啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材，首先在起始年級使用，三年內覆蓋義務教育階段所有年級。其中，教材出現的其中一個大變化是，「全面呈現了習近平新時代中國特色社會主義思想的主要內容和歷史地位。」

據《央視新聞》報導，大陸教育部教材局相關負責人表示，新修訂的統編教材體現了幾大變化，一是全面系統推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材。教材修訂堅持一體化設計，結合各學科特點，細化具體安排。例如，在道德與法治教材中，全面呈現了習近平新時代中國特色社會主義思想的主要內容和歷史地位，並結合相關學習主題介紹習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平文化思想、習近平生態文明思想、習近平強軍思想和習近平外交思想。

二是突出文化育人功能，進一步豐富中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化學習內容。例如：語文教材，從《詩經》、諸子散文、漢魏古詩，到唐詩、宋詞、元曲、明清小說等均有涉及，語文教材還增加了紅色經典篇目，新選入了《雷鋒日記二則》《井岡翠竹》《山地回憶》《我是青年》等課文。此外，語文教材增選了體現社會主義先進文化的篇目。

三是進一步推進國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題教育內容進教材。例如歷史教材新增中印邊境自衛反擊戰和對越邊境自衛還擊戰等內容，讓學生深入領會國家安全是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理。此外，教材還通過增選篇目、設置專題等方式，加強勞動教育、國防教育、科學家精神教育、生命安全與健康教育等。