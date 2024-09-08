專偷恆春後壁湖+小巴里遊客　得手1萬7...判拘135天

▲李姓男子在恆春地區潛水、戲水區行竊遊客現金，被依竊盜罪判處拘役 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男子，先後在恆春鎮後壁湖出水口、小巴里等風景區，行竊遊客皮包、防水袋內現金，合計約1萬7千多元台幣，被恆春警分局查獲依竊盜罪送辦起訴，屏東地方法院分別判處5次拘役共135天。

判決書指出，李姓男子於112年8月3日下午，在屏東縣恆春鎮大光里後壁湖出水口潛水區，利用車號不詳之自用小貨車之車門未鎖之機會，徒手竊取黃姓駕駛放置在副駕駛座之新臺幣5,000元，港幣300元等物。

同年8月24日早上，在恆春鎮大光里附近小巴里島沙灘，利用鄧姓女遊客玩水不及注意之際，竊取她包包，內有長夾及現金3,000元。

同年8月27日早上，又在恆春鎮大光路附近小巴里島沙灘，伸手進入許姓遊客放在沙灘上的行李袋，翻找行李袋之短褲口袋，竊得現金1,900元。及江姓遊客放在沙灘上短褲現金150元。

9月19日下午，在恆春鎮大光路後壁湖出水口附近，利用停放在該處一台小客車之車門未上鎖且車窗未關上之機會，徒手打開車門竊取林姓遊客皮包內之現金1,500元；莊姓遊客防水袋內之現金1,600元；李姓女子在錢包內之現金2,000元；鄭姓男子放錢包內之現金1,000元。嗣被害人發現遭竊，報警循線查獲上情。