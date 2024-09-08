　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專偷恆春後壁湖+小巴里遊客　得手1萬7...判拘135天

▲李姓男子在恆春地區潛水、戲水區行竊遊客現金，被依竊盜罪判處拘役 。（圖／資料照）

▲李姓男子在恆春地區潛水、戲水區行竊遊客現金，被依竊盜罪判處拘役 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男子，先後在恆春鎮後壁湖出水口、小巴里等風景區，行竊遊客皮包、防水袋內現金，合計約1萬7千多元台幣，被恆春警分局查獲依竊盜罪送辦起訴，屏東地方法院分別判處5次拘役共135天。

判決書指出，李姓男子於112年8月3日下午，在屏東縣恆春鎮大光里後壁湖出水口潛水區，利用車號不詳之自用小貨車之車門未鎖之機會，徒手竊取黃姓駕駛放置在副駕駛座之新臺幣5,000元，港幣300元等物。

同年8月24日早上，在恆春鎮大光里附近小巴里島沙灘，利用鄧姓女遊客玩水不及注意之際，竊取她包包，內有長夾及現金3,000元。

同年8月27日早上，又在恆春鎮大光路附近小巴里島沙灘，伸手進入許姓遊客放在沙灘上的行李袋，翻找行李袋之短褲口袋，竊得現金1,900元。及江姓遊客放在沙灘上短褲現金150元。

9月19日下午，在恆春鎮大光路後壁湖出水口附近，利用停放在該處一台小客車之車門未上鎖且車窗未關上之機會，徒手打開車門竊取林姓遊客皮包內之現金1,500元；莊姓遊客防水袋內之現金1,600元；李姓女子在錢包內之現金2,000元；鄭姓男子放錢包內之現金1,000元。嗣被害人發現遭竊，報警循線查獲上情。

ET快訊
快訊／豪雨區擴大　11縣市豪大雨特報
吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半衝醫院：阿公最愛妳
快訊／院方宣告「急救無效」　消防員送返中部
大量土石淹沒「整條軌道消失」！　今恐難以搶通
快訊／U18冠軍戰！　中華隊抗日先發打線出爐　
快訊／暴雨襲！　台3線土石流崩坍畫面曝
快訊／雨彈炸裂！3地淹水警戒　台南2區列一級
「1500沈慶京」是什麼？　律師曝2方法查證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強降雨致災！花蓮鐵公路又中斷　航空加班疏運開放訂票

快訊／消防員潛水訓練失去意識！院方宣告「急救無效」送返中部

快訊／暴雨襲嘉義！台3線土石流崩坍畫面曝　樹木倒塌擋雙向車道

專偷恆春後壁湖+小巴里遊客　得手1萬7...判拘135天

台中200人捐血慶中秋！吃喝玩樂都有　甜美女警也挽袖

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝　雙向封閉中

快訊／家族旅遊變調！9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

快訊／雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

台鐵花蓮-台北再中斷！大雨造成土石漫流　雙線預警性封鎖

快訊／強降雨土石淹沒路面！蘇花公路和仁-崇德段下午2時起封閉

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

強降雨致災！花蓮鐵公路又中斷　航空加班疏運開放訂票

快訊／消防員潛水訓練失去意識！院方宣告「急救無效」送返中部

快訊／暴雨襲嘉義！台3線土石流崩坍畫面曝　樹木倒塌擋雙向車道

專偷恆春後壁湖+小巴里遊客　得手1萬7...判拘135天

台中200人捐血慶中秋！吃喝玩樂都有　甜美女警也挽袖

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝　雙向封閉中

快訊／家族旅遊變調！9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

快訊／雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

台鐵花蓮-台北再中斷！大雨造成土石漫流　雙線預警性封鎖

快訊／強降雨土石淹沒路面！蘇花公路和仁-崇德段下午2時起封閉

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

下半年3條日本復飛航線！賞楓雪更方便　還享免費2件行李托運

與建商「協議合建」不可不知6種稅賦！「這2項補貼」不是多就好

中秋禮盒最實用推薦！LUSH「月餅」0卡路里還能泡澡、大春煉皂設計超Q

「快速甩肉」首選！日媒3原因激推跳繩　10分鐘效率贏跑步3倍

步入千年巨木森林！棲蘭神木園區一日遊預約購票＆交通接駁懶人包

賽琳娜32歲登最年輕億萬富翁榜！「驚人資產曝光」齊名泰勒絲、蕾哈娜

強降雨致災！花蓮鐵公路又中斷　航空加班疏運開放訂票

快訊／消防員潛水訓練失去意識！院方宣告「急救無效」送返中部

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

夫颱風夜軍中執勤　軍官妻在家偷吃同袍

高雄電信大樓老司機選妃！爆乳短裙妹排排站

「天道盟公主」又涉案　台中翁被囚禁凌虐致死

吳健保病逝享壽74歲　議員兒悲痛「燒魂轎」

無照少逆向撞車　翻一圈嚇壞路人

新竹多名男童遭性侵　狼師遭羈押禁見

棄竹科高薪當幼師　師涉性侵男童

即／參加潛水訓練！消防員突失去意識　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

台灣一名68歲男性遊客5日在北海道街頭遭另一名6旬日籍男子推倒，警方獲報後已經依施暴等嫌疑逮捕動手的日本男子。

英女遊巴黎被帶去酒吧「下藥性侵」

英女遊巴黎被帶去酒吧「下藥性侵」

墾丁廢墟驚見2乾屍　死者竟是夫妻

墾丁廢墟驚見2乾屍　死者竟是夫妻

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

體育用品店女員工監守自盜　過程全都錄被PO網

體育用品店女員工監守自盜　過程全都錄被PO網

關鍵字：

恆春後壁湖遊客小巴里竊盜

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

可能有雙颱！　今雨擴全台

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯曬家族照遭酸

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面