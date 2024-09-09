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中興高中角力好手曾怡瑄　獲頒傑出運動員

▲中興高中角力好手曾怡瑄獲頒傑出運動員。（圖／南投縣政府提供）

▲中興高中角力好手曾怡瑄獲頒傑出運動員。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天9月9日是國民體育日，南投縣政府日前提早表揚有功人員，並舉辦系列活動，才在就讀中興高中的角力選手曾怡瑄更比下其他縣籍運動好手，獲頒「傑出運動員」。

「國民體育日多元體育系列活動暨體育有功人員表揚活動」7日在縣立體育場舉辦，由縣府秘書長洪瑞智主持，教育處長王淑玲、南投市長張嘉哲、縣議員林憶如、南投縣體育會理事長羅俞欣等人都到場參加；洪瑞智表示，鼓勵全民運動、強健體魄，是國民體育日舉辦活動主要宗旨。

▲▼南投縣政府於9月9日國民體育日前表揚有功人員。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣政府於9月9日國民體育日前表揚有功人員。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府於9月9日國民體育日前表揚有功人員。（圖／南投縣政府提供）

本次獲表揚有功人員，包括特殊貢獻汪明輝、傑出運動員曾怡瑄；傑出教練陳孟祥、吳麗娟、曾永祥、詹孟榕、顧見福、伍昱茹、張佑瑋、劉珮茌、沈育輝、劉畇希、龔聖凱洪英華等12 人；還有優良贊助人員及單位5人，推展體育有功人員25人、推展體育績優學校2校、運動i臺灣2.0計畫協辦有功單位97單位及人員等；其中年紀輕輕的曾怡瑄已有6年角力運動經驗，並征戰海內外賽事，是重點培育的潛力選手。

活動現場另位民眾安排闖關遊戲，木球、挑戰型運動、跆拳道、網球、足球、划船、拳擊、投籃機、桌球、體適能等，提供民眾闖關，還有天籟鼓韻太鼓團、嘉和國小、新興國小、南投縣愛立體育運動志工團、南投縣中華生物能醫學氣功協會、南投縣中山太極拳武術文化協會、跆拳道委員會、營北國中、薪傳舞蹈團、中華舞總中部訓練中心等單位進行太鼓啟鼓、扯鈴、舞獅、團康律動、氣功、太極拳、跆拳道、舞龍、運動舞蹈現場教學、國標舞等展演。

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