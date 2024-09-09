快訊／花蓮吉普車渡溪「父死2歲兒失聯」！　19人凌晨全脫困

▲花蓮溯溪意外，吉普車父子遭沖走，警消今上午持續搜救中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟、黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉8日午後強降雨，二子山產業道路溪水暴漲，導致一行8車、21人的溯溪團受困，其中一名林姓男子(31歲)開吉普車載著2歲兒嘗試過溪，但卻遭兇猛洪流連人帶車衝走，事後警消尋獲林男遺體，但2歲兒仍下落不明。這起事故造成現場7車、19人一度受困沙洲，幸昨緊急調派挖土機支援，已於今(9日)凌晨1時許全數脫困，由挖土機載送至安全區域。

警消指出，該溯溪團一行共8車21人，8日當天入山溯溪，未料午後出現雷陣雨，導致溪水暴漲，一行人全數受困沙洲；其中林姓男子表示，他駕駛的吉普車是四輪傳動，可嘗試渡溪，其他人隨後再跟上，未料車子駛入溪中後動彈不得，林男見狀後試圖折返，但卻當場遭暴漲的洪流沖翻，連人帶車被沖走。

警消8日獲報後立即到場搜救，於下游近舊豐平大橋處、距離事故地點約3.5公里外尋獲林姓男子，但2歲的男童至今仍然下落不明，今早仍持續搜救中。

另一方面，同行的7車、19人一度受困沙洲，後經聯繫挖土機到場，先行分流河道減弱水流，再進行填土、並由挖土機載送人員抵達對岸，19人於今凌晨1時許全數脫困，撤出到安全區域。

初步了解，一行人均為野營溯溪愛好者，脫困後面對警消詢問時，多低調避談，不願對彼此關係做太多表達，詳細情形仍待進一步深入了解。

警消呼籲，近日天氣午後雷雨頻繁，山區易出現短時強降雨，溪水暴漲機率大，安全性相對降低，建議民眾入山前先查詢天氣預報，多一分保障、多一分平安。

