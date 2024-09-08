打破高齡風險　台東54歲婦產下健康龍鳳胎！開心收縣府8萬紅包

▲54歲婦人產下健康龍鳳胎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣一名54歲的潘媽媽，在台東馬偕醫院李晟令醫師團隊的照護下，8月份產下一對健康的龍鳳胎，家屬於7日舉辦滿月餐會，台東縣長饒慶鈴受邀參加，並送上第一胎生育補助新台幣4萬元(雙胞胎為8萬元)、台東縣新版育兒生日禮(內容物有結合溫馨童趣插畫的安撫巾、口水巾及尿布墊、紙尿布，育兒包還可展開成一張臨時床，並提供一個收納箱)，同時也告知可以使用縣府免費的育兒指導。

饒慶鈴表示，為鼓勵生育，台東自111年將生育補助的首胎補助由1萬元調升至3萬元，今年1月1日起再加碼調升為首胎每位補助4萬元。近年來推動多項社福政策，包括109年起開辦「免費育兒指導到宅服務」，台東縣各戶政事務所在櫃檯受理出生登記，同時協助轉介育兒指導到宅服務申請，讓家庭更快獲得產後協助。

自110年新增「低收、中低收入戶及弱勢家庭(含新住民)」生產住院3~5日月子餐補助，另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創類公共化政策讓公私托收費一致、全國最完整「全方位婦幼健康照護」優生保健補助方案等，獲得正面回饋，感謝每個跨機關合作單位，及戶政事務所同仁的付出。

台東縣是全國唯一連續兩年(111、112)呈現出生人口數正成長縣市，今年至8月底出生人口數相較去年同期增加40位寶寶，未來會持續扮演大家的育兒神隊友，打造更友善且全面的育兒環境