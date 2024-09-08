台東千人大會師聚焦身心靈健康　感謝志工無私奉獻

▲台東志工千人大會師聚焦身心靈健康。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感謝每位志工的無私奉獻，您辛苦了！」為凝聚志工向心力，台東縣政府8日舉辦以身心靈放鬆為主題的千人大會師，台東縣長饒慶鈴為今年新成立的10支志工隊授旗，並表示，台東志工充滿熱情與活力，持續為志工提供訓練課程、講座及保險保障，更將志工的身心靈健康視為首要任務，期盼吸引更多民眾加入志工行列。

饒慶鈴指出，感謝默默付出的志工夥伴，在各機關活動現場或醫療院所，都能看到他們身影，台東縣共181支志工隊，人數6663人，去年服務總時數達24萬3621小時，充分展現志工的熱情活力與對社會的貢獻。縣府也積極營造友善志願服務環境，今年爭取經費補助在地社區組織，進行高齡志工專業訓練、增進服務技能等，持續辦理慢活生活等活動，提升志工專業技能及身心靈放鬆樂活。

社會處長陳淑蘭補充，今年大會師活動內容豐富，包括千人瑜珈體驗、志工身心靈健檢活動及療癒市集等。透過瑜珈鍛鍊體能、減輕壓力，促進志工間交流。健檢活動幫助志工了解健康狀況，及早發現和預防健康問題，並提供專業指導和支持資源。而放鬆療癒市集則以按摩、芳療等活動幫助志工放鬆身心，提升幸福感。

為了進一步支持志工服務，台東縣志願服務推廣中心提供諮詢、志工平安保險、專刊發行以及各類課程培訓等，透過推廣志願服務榮譽卡商家及舉辦金馨獎等活動，全面協助志工隊伍永續發展。歡迎民眾加入志工行列，攜手創造「全民志工，臺東福氣啦!」，詳情可洽台東縣志願服務推廣中心，電話：(089)222-216、FB專頁：https://shorturl.at/NVpcj 。