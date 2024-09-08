關山米國學校舉辦大地餐桌成果展　小朋友化身大廚

▲台東縣關山米國學校舉辦大地餐桌成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮農會「米國學校」園區將舊有穀倉打造而成現代化的廚藝教室，不定期舉辦各項食農教育相關推廣課程。無論是大、小朋友跟著講師體驗如何從產地到餐桌再成為美味的料理，在週休假日爸媽帶著小朋友報名上課，利用紅烏龍茶、洛神花、酪梨等在地食材輕鬆學習三道料理。



關山鎮農會指出，2020年爭取當時的農委會經費補助和農會自籌款近500萬元打造「多元文化廚藝教室」，舊有的穀倉經過規劃設計成為東部地區極具現代化兼具有料理教學、烹飪體驗。陸續規劃開課教導民眾學習包括異國美食、海鮮食材、客家料理、原住民風味餐等；不僅從食安問題出發亦推廣食農教育，藉由品嚐美食的機會輕鬆認識各族群、國家吃的文化。



關山鎮農會在水土保持局臺東分署的支持下辦理小農大地饗宴-關山地區藝文展演與大地餐桌推廣計畫，利用週休假日邀請社團法人台灣兒童食育協會認證講師李建煇老師來開班授課。小朋友有模有樣並在爸媽從旁協助下從清洗食材、切絲去殼、下鍋煎炒等過程中一點都不馬虎，接近中午時間現學現做三道美味可口的料理ㄧ端上桌頓時成就感十足。

關山鎮農會總幹事邱美玲指出，農會打造而成的「多元文化廚藝教室」成效反應相當熱烈，每每推出的課程訊息一推出幾乎都是報名秒殺。近年感謝水保局臺東分署的計畫讓食農教育的推動事半功倍，成果展副分署長林國財也特地到場向學員們加油鼓勵。學員們透過課程講師李建煇的授課內容瞭解烹飪食材、醬料的製作方法，李建煇指出，此次推出「越式酪梨海鮮捲」、「紅烏龍茶香蝦」、洛神花蜜子排」，看見小朋友們宛如大廚般的模樣讓家長們都直呼太可愛。

▲台東縣關山米國學校舉辦大地餐桌成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）