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六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出

▲▼六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣「秋遊星夜季」邁入第四年，昨日晚間開始，一連兩天在六福村主題遊樂園熱鬧登場。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「秋遊星夜季」邁入第四年，昨(7日)晚在六福村主題遊樂園熱鬧登場。今年入圍金曲最佳新人的Jocelyn9.4.0、王ADEN相繼勁歌熱舞，緊接著實力創作唱匠柏霖PoLin、王詩安輪番演唱，最後邱鋒澤壓軸登場，將整個夜晚的氣氛推向最高潮，精采演出征服全場，讓現場觀眾直呼不虛此行！

副縣長陳見賢表示，今年「秋遊星夜季」活動訊息一公布，馬上詢問度爆表，這次不僅在場地上有所創新，演出的陣容更是星光熠熠，一年比一年精彩，縣府對活動用心，希望這兩天能帶給參與民眾一個難忘的回憶。

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▲▼六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼昨活動首日還未到開放時間，園區大門前就已經聚集大量熱情的民眾等待入園。

▲▼六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出。（圖／新竹縣政府提供）

交通旅遊處長陳盈州表示，兩天活動期間，六福村下午4時30分起開放民眾免費入園。昨活動首日還未到開放時間，園區大門前就已經聚集大量熱情的民眾等待入園，這次會場布置也十分吸睛，3米高身穿吸血鬼披風造型皮皮獅氣偶、好客小精靈及發光互動氣球裝飾，增添搞怪萬聖氣氛，吸引許多大小朋友拍照打卡，為了讓參加民眾能夠盡情享受活動，現場也設有市集，提供多樣化的美食選擇，讓大家不用擔心餓肚子。

今(8日)還有一天精彩活動，將邀請到魏嘉瑩、阿蘭AC、好樂團、原子邦妮及宇宙人等樂團壓軸演出， 除了音樂演出和市集外，周邊也規劃闖關活動，完成就有機會獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒。歡迎民眾把握活動最後一天共襄盛舉，錯過就要再等1年!更多「2024秋遊星夜季」活動詳情請上活動官網(https://hisnchuhalloween.com/)

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