布農勇士定向越野賽獎金高名額秒殺　增體驗組9／17截止報名

▲第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽新增體驗組199名，圖為110年全國大專定向越野錦標賽戰況。（圖／定向越野協會提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣原民局將於9月21日在信義鄉舉辦「第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」，由於報名踴躍，決定加開「體驗組」，限額199名，報名自即日起至9月17日止，報名連結： https://reurl.cc/6dvX4k 。

縣府原民局指出，「第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」賽事總獎金高達12萬7000元，公開男、女子組第一名獎金3萬元，不僅吸引定向越野好手們瘋狂分享，主辦單位也收到不少民眾和當地族人「敲碗」反映，表示過去未參加過類似活動，想報名卻對有獎金的公開組有些卻步，希望有更多機會體驗。

▲第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽新增體驗組。（圖／南投縣政府提供）

原民局表示，本次活動所追加的體驗組，成績雖不列入公開組、家庭組競賽排名，亦無獎金及獎牌，但賽事規格及禮品一樣不打折，希望藉此讓更多民眾體驗以及認識布農部落，加強推廣定向越野，並促進信義鄉濁水溪線丹大布農沿線部落觀光與戶外探索運動產業發展。

原民局提醒，由信義鄉公所主辦的濁岸音樂會將在越野比賽結束後接力登場，多位知名原住民歌手齊聚一堂、獻上精彩表演；未參加賽事的族人和民眾，也可在活動當天參與現場部落市集及手作活動，體驗部落文化與手工藝，第二天則有布農部落體驗活動，由在地組織協助媒合住宿與安排體驗活動。