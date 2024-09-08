Cepo’戰役147周年！阿美族8大氏族用祭歌與白玫瑰追思先靈

▲花蓮豐濱鄉公所於靜浦國小校區戰役遺址舉行阿美族Cepo’戰役147周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉公所7日上午於豐濱鄉靜浦國小校區戰役遺址舉行阿美族Cepo’戰役147周年追思致敬活動，邀請與事件相關的八大氏族後人齊聚一堂，透過祭歌與白玫瑰追悼，將這段阿美族人的歷史血淚代代相傳，讓更多子孫了解在台灣灣原住民族歷史中不可抹滅之重要戰役的事件脈絡，並且將教訓銘記在心、更加珍惜且尊重先靈祖輩所守護住的這片土地。

邱福順鄉長以「戰役追思文」表達，我們阿美族英勇祖先的感激及懷念，並陳述台灣史上有許多原住民族群因外來勢力造成族群的遷移以及迫害事件，而發生在1878 年台灣東海岸阿美族部落原住民保衛土地家園、維繫族人生存的血淚史實，在台灣的原住民歷史中是很少被提及的。

鄉公所從112 年開始持續舉辦阿美族「Cepo’戰役」追思致敬，期望喚醒族人記起教訓、不要重蹈覆轍，另外也要省思部落面臨外來文化和武力衝擊時，該如何捍衛族人安危、權利及文化保存之問題，共同守護原住民的權益。

主祭者黃新喜頭目及林清進頭目，到石碑祭祀台由黃建志村長領唱，進行活動最重要的致敬儀式，感謝祖先的壯烈犧牲，讓我們後代子孫可以這美麗的土地生活。活動由靜浦部落、國小學生與港口文健站長者帶來的懷思吟唱拉開序幕，通過優美的歌聲緩緩道出思念祖先之情。

活動特別邀請對阿美族歷史有深入研究、台灣大學歷史學系畢業的’Amis中會退休牧師Hkaw Tamih Cilangasa林春治牧師，從歷史的視角介紹Cepo’戰役，以及身為戰役後遷移到台東的子孫後代來講這段歷史。再來，港口部落頭目林清進以族語講述這群英勇奮戰的阿美族勇士。

致敬現場嘉賓雲集，包括原住民族委員會教育文化處專門委員瑪勒芙勒芙．杜妲利茂、立委傅崐萁服務處主任葉佳興、鄭天財立委委員等及約二百位氏族代表一同參與。

對於年輕一輩的阿美族人來說，一百年前的歷史事蹟若沒有長者的口傳、文字的記載，想要深入理解實屬不易；而透過追思活動、講解戰役的始末，讓年輕一輩原住民更容易瞭解過去歷史對原住民族所造成的深遠影響，以及加深民族認同感。追思活動不只聯繫分散各地的族人情感，也是讓族人重新對自我歷史觀的認識。

Cepo'戰役，是1877年在花蓮爆發的一次軍事衝突和政治事件，阿美族部落反抗清政府「開山撫番」政策，最後遭致清兵誘騙屠殺。