乖乖牌老公跟兄弟遊泰國7天　她100%信任！一票急勸：1類人反差大

▲原PO相信老公不會背叛自己。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

除了日本之外，泰國也是台灣人愛去的熱門國家之一，一名人妻表示，老公要和高中同學去泰國玩7天，身邊的朋友提醒，會不會一群人去買春，但她認為不太可能，而且老公有潔癖，相信老公不會做出對不起自己的事情。貼文曝光，網友卻認為機率很大，尤其是平常看起來乖乖的人，「解放很嚇人的」。

人妻在PTT發文，「老公跟兄弟一起去泰國7天，可接受嗎？」前幾天跟朋友吃飯，提到老公要跟高中同學去泰國玩7天，由於年底工作忙碌，加上上個月才跟娘家旅遊過，因此不打算跟著去泰國。

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好友聽聞後，認為一群人可能會去買春，但人妻認為不太可能，「因為我老公蠻有潔癖的」，秉持著信任以及不知道就是沒發生的心態，說服自己老公不會亂來，「不知道其他女孩們會怎麼看這件事」。

對此，網友提醒不要賭人性，「我們應酬時，玩最兇玩最大的都是看起來老實，又好老公好爸爸那種，反而我們這種看起來最會玩的，都不太玩」、「跟同學出去就是不用顧形象，去放縱的啊」、「一定會去色色的地方，不要騙自己好嗎」、「有時候是氣氛環境使然，就像摸到方向盤就變一個人一樣，很難說」、「環境改變很多人也跟著放飛，不要不信」。

也有網友指出，「要嘛跟你老公去，要嘛就是無條件信任」、「我先生從來沒有這種行程，如果他瞞到我都不知道，我也覺得可以」、「提醒老公保險套戴好戴滿，不要亂親親，別帶病回來，其他的就當沒發生吧，日子還是得過嘛」、「相信老公就好，別人說話都是風涼話」、「會做就是會做，怎麼防都沒用；不會做，就算有人揪也不會去，還是看人」。