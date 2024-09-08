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行人死亡不減反增　新交長陳世凱出招！基層警批：政策不是打電動

交長陳世凱出「這招」防行人死亡　基層警批：政策不是打電動

▲基層員警批新任交通部長陳世凱沒專業。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台灣自去年6月起，為了擺脫「行人地獄」稱號，祭出交通新制，但今年行人死亡人數還是增加，新任交通部長陳世凱則是要求加強執法，增加見警率。對此，基層員警批，陳沒有專業像在打電動。

台灣警察工作權益推動協會在臉書發文，「在2023年底至今年初，對於交通檢舉範圍、規範有大幅度修改，過程因社會各界認為衝擊過大，所以最終採取軟性修法，輔以工程與教育政策。」

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台灣警察工作權益推動協會指出，「本會在過程中，亦有呼籲應堅定修法方向，而非一直妥協，否則基層執法將無所適從；而現在初階段成效不如預期，交通部不回頭檢視當初修法與政策問題，反而質疑見警率跟執行問題，這不過是傲慢的卸責。」

台灣警察工作權益推動協會說，法律寬鬆妥協，卻要執法者強硬有效，交通部把壓力轉給基層執法人員，「這種卸責與鄉愿的態度，就是我國交通政策最大的問題。」

台灣警察工作權益推動協會指出，「政策不是打電動，拒絕不科學而盲目的政策調整。交通部就目前數據，認為事故傷亡人數變動不如預期，所以每年下降5％目標將提高至7％。」

台灣警察工作權益推動協會批，「本會難以理解，為何堂堂交通部會有這種笨蛋分析。修法時處處妥協、警察人力不足與工時過長的問題沒有解決，還妄想要提升政策成效，請問交通部，執法資源、人力跟法律基礎要從何而來？」

台灣警察工作權益推動協會說，「執法強度與交通事故間並沒有必然關係，執法只能壓制交通出於用路人的動態性風險，但交通事故也涉及道路規劃本身的既有風險，在教育、工程沒有顯著改善前，盲目增加人力負擔，不過是在虛耗資源。」

台灣警察工作權益推動協會表示，「長官出張嘴、基層跑斷腿，調數字簡單，做事情難，在民意訴求更科學有效政策的現在，交通部提出這種悖於事實、漠視基層困境的說詞，真的是極度不專業。」

台灣警察工作權益推動協會表示，交通部開芭樂政策，基層不買單，「交通安全為我國重要議題之一，應該停止這種『對賭』式的政策思維，而以科學、務實的方法推進，有完善的資源跟制度，就算沒有達成那些虛幻的數字指標，只要有改善，民眾都感覺得到，才能真正推動我國交通環境的改善。」

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